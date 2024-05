Udaranje konja bičem, ožiljci na koži, zadavanje konju boli povlačenjem žvala, samo su neki od mučnih prizora kojima su svjedočili aktivisti udruge Prijatelji životinja na jučerašnjoj štraparijadi u Strmcu Bukevskom kod Velike Gorice.

"Zapanjeni smo što se grubo kršenje zakona i neskriveno mučenje konja odvijalo pred očima veterinarske inspekcije, koja se oglušila na naše traženje da zabrani održavanje ovog događaja. Ovo nije natjecanje u povlačenju trupaca, već u zlostavljanju konja!", oštra je Snježana Klopotan Kačavenda, koordinatorica projekata u udruzi Prijatelji životinja.

Kaže da je nedopustivo da veterinarska inspekcija žmiri već na osnovnu činjenicu, vidljivu laicima, da su muškarci izravno povlačili žvale uzrokujući konjima dodatan stres, strah i bol. Na prstenove žvala kopča se dizgin, remen čije naglo potezanje uzrokuje pritisak žvala na jezik i desni konja izazivajući oštru bol. U nekih konja žvale su imale i podbradni lanac, čije zatezanje dodatno pojačava polugu žvale na jezik konja i ispod na čeljust. Pri jakom povlačenju dizgina ili žvala, što je praksa na štraparijadama, može doći i do mikrofrakture čeljusne kosti konja.

"Mala djeca nosila su u rukama kao igračke bičeve koji su se prodavali kao suveniri, a starija su djeca i udarala konje bičevima. Mnogi konji imaju ožiljke i rane na koži od udaraca i bilo je vidljivo da se boje svojih vlasnika, od kojih su ih neki udarali bičevima prije natjecanja. Jedan konj otrgnuo se od straha i počeo bježati okolo. Konji su posrtali od napora i više puta stali, da bi se vlasnici nakon kratke pauze nastavili derati na njih, pljeskati im iza leđa i povlačiti ih za žvale tjerajući ih da vuku dalje. Tu nije bilo zabave, već samo strah konja s jedne strane i agresija i dominacija ljudi s druge strane. Zar inspekcija ne vidi da je ovo nasilje, a ne natjecanje u kojima konji uživaju?", ogorčeni su aktivisti.

Prijatelji životinja ističu da su natjecanja konja u povlačenju teških trupaca nezakonita zato što krše niz odredaba iz područja veterinarstva i zaštite životinja te promiču zlostavljanje životinja. Podsjećaju da je udaranje i batinanje konja dio redovite 'pripreme' za natjecanja konja u povlačenju teških trupaca, tzv. štraparijade ili šlajs. Vlasnici konje 'kondicijski treniraju' udaranjem drvenim batinama u štalama, iz dana u dan, godinama, a sve s ciljem da dobiju poslušne konje koji će zbog usađenog straha povući teške trupce na 'natjecanjima'.

"Imamo apsurdnu situaciju da Zakon o zaštiti životinja zabranjuje korištenje konja za izvlačenje trupaca iz šuma, no istodobno nije izričito zabranio da ti isti konji vuku teške trupce u besmislenim natjecanjima. Znamo da konji neće vući ni pretovarena kola, već će stati. Potpuno je jasno da neće niti dobrovoljno vući trupce od dvije tone. Nakon što iz dana u dan dobivaju batine, skriveni od pogleda javnosti u štalama, na tzv. natjecanjima reagiraju poslušno već na podizanje ruke, zamah biča ili povik, i muče se da povuku trupac. To je užasno zlostavljanje konja koje se ne može ničim opravdati, a osobito ne ispraznom zabavom. Sama ta činjenica dovoljna je da veterinarska inspekcija ne bi smjela izdati odobrenje ni za jednu štraparijadu!" pojašnjava Snježana Klopotan Kačavenda.

U rujnu prošle godine Prijatelji životinja prijavili su aktere batinanja konja u štali kod Karlovca. Veterinarska inspekcija odgovorila im je da je konj Jadran, čije premlaćivanje je imala prilike vidjeti cijela Hrvatska na videosnimci koja se širila društvenim mrežama, privremeno oduzet. Pokrenuta su dva prekršajna postupka pri Prekršajnom sudu u Karlovcu. Muškarci koji su tukli konja proveli su dva mjeseca u istražnom zatvoru i protiv njih podignuta je kaznena prijava zbog mučenja životinja. Iz Udruge su tada uputili i dopis Državnom inspektoratu u kojemu su istaknuli da batinanje konja nije izoliran slučaj, već svakodnevni dio treninga za 'pripreme' konja za natjecanja u povlačenju trupaca. Pozvali su Državni inspektorat da obavijesti sve veterinarske inspektore da ne daju suglasnost za okrutna natjecanja.

No, Državni inspektorat nastavlja sve ignorirati odobravajući događanja koja predstavljaju i kazneno djelo mučenja životinja i kršenje Zakona o zaštiti životinja, koji propisuje da je životinje zabranjeno koristiti za natjecanja „ako ih se pri tome prisiljava na ponašanje koje kod životinja izaziva bol, patnju, ozljede ili smrt”. Sve to događa se isključivo zbog profita, što uključuje ilegalno klađenje na iznose od nekoliko desetaka tisuća eura. Već to je u domeni Državnog inspektorata, koji bi trebao spriječiti i sankcionirati nezakonito stjecanje profita, i to na očitu štetu nesretnih životinja.

Pokrenuta je i peticija kako bi se izričito u Zakonu o zaštiti životinja zabranila ova okrutna i za cijelu Hrvatsku sramotna praksa. Uz više informacija, nalazi na www.prijatelji-zivotinja.hr.

