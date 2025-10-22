Preminula Ruža Lucić: Majka hrabrost u Domovinski rat poslala je devet sinova

U 90. godini života preminula je Ruža Lucić iz Gunje, poznata i kao majka hrabrost koja je u Domovinski rat poslala svojih devet sinova.

Tadašnji predsjednik Ivo Josipović 2012. godine odlikovao ju je Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, a Josipović je na društvenim mrežama objavio tužnu vijest da je Ruža preminula.

"Gospođa Ruža Lucić iz Gunje, majka devetorice branitelja, preminula je 6. rujna 2025. u osječkoj bolnici. Pokopana je 9. rujna na mjesnom groblju u Gunji. Unatoč tome što su obaviješteni o njenoj smrti, mediji joj u povodu smrti nisu posvetili ni retka. Slava našoj junakinji!" napisao je Josipović na Facebooku.

Još 1988. godine ostala je bez supruga i sama podizala devet sinova i kćer. Kada je došao rat, poručila im je: "Domovinu treba braniti" i svi su otišli na bojište. Najstarijem Petru bilo je tada 29, a najmlađem Josipu samo 16 godina, pišu 24sata.

Svi su se vratili kući živi, iako ne bez rana. Zdravko je teško ranjen u Mirkovcima, Filip je stao na minu u Strošincima, a Franjo je bio zarobljen u Bogdanovcima i 42 dana proveo u logoru. Nakon rata Ruža je pretrpjela još jednu tragediju, u poplavi koja je pogodila Gunju izgubila je kuću i odličja svojih sinova.

Unatoč svemu, ostala je simbol snage, ponosa i majčinske ljubavi prema domovini. "Moji sinovi su se borili za Hrvatsku, a ne za vojne mirovine. Meni je drago da su živi prošli ratišta, a sve drugo će doći na svoje", govorila je Ruža Lucić.

