Preminula novinarka i urednica Sonja Braut

Preminula je Sonja Braut, posljednja urednica magazina Svijet, a radila i u magazinima Mila i Gloria, u Vjesniku te na HRT-u, piše Jutarnji list.

Braut je rođena u obitelji novinara. Majka, otac i očuh bili su novinari. Kao mlada urednica u Svijetu napisala je knjigu ‘Tinejdžeri traže odgovore‘, radila je priloge na tadašnjoj Televiziji Zagreb pod nazivom Tele-Vjesnik.

Bila je posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa Svijet, koji je u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji bio jedan od nositelja progresivnih društvenih ideja i među prvima otvoreno progovarao o seksualnosti i brojnim tabu temama jugoslavenskog društva.

