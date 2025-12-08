FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TUŽNA VIJEST /

Preminula novinarka i urednica Sonja Braut

Preminula novinarka i urednica Sonja Braut
×
Foto: Screenshot Facebook

Bila je posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa Svijet, koji je bio jedan od nositelja progresivnih društvenih ideja

8.12.2025.
12:01
danas.hr
Screenshot Facebook
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Preminula je Sonja Braut, posljednja urednica magazina Svijet, a radila i u magazinima Mila i Gloria, u Vjesniku te na HRT-u, piše Jutarnji list.

Braut je rođena u obitelji novinara. Majka, otac i očuh bili su novinari. Kao mlada urednica u Svijetu napisala je knjigu ‘Tinejdžeri traže odgovore‘, radila je priloge na tadašnjoj Televiziji Zagreb pod nazivom Tele-Vjesnik.

Bila je posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa Svijet, koji je u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji bio jedan od nositelja progresivnih društvenih ideja i među prvima otvoreno progovarao o seksualnosti i brojnim tabu temama jugoslavenskog društva.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska delegacija na turneji u Parizu i Beču: Plenković i Macron potpisuju važan dokument

UmrlaNovinarka
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TUŽNA VIJEST /
Preminula novinarka i urednica Sonja Braut