Plenković u javnosti prvi put nakon operacije! Obišao bolnice povodom obljetnice potresa

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je u ponedjeljak Zagreb i okolicu povodom pete obljetnice razornog potresa u Zagrebu. Prijepodne je proveo nekoliko lokacija obnovljenih privatnih i javnih objekata. Bio je na svečanom otvorenju cjelovito obnovljene zgrade Kliničke bolnice Merkur, obišao je i dvije kuće te Kliniku za ženske bolesti i porode.

Uz Plenkovića, u obilasku su bili i potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, ministrica zdravstva Irena Hrstić te ravnatelj SAFU-a Dragan Jelić.

Plenković kaže da prigodno na današnji dan rezimiraju postignuća u obnovi Zagreba i Banovine. Ističe da su do sada u Zagreb investirali više od dvije milijarde eura, a na Banovini milijardu i 200 milijuna eura u obnovu.

'Deset sekundi potresa za deset godina obnove'

"Naš pristup obnovi je bio takav da ne vraćamo u prijašnje stanje zbog velikih oštećenja na zgradama jer bi takva obnova, u slučaju novog potresa, bila promašena investicija. Naš je pristup bila konstrukcijska obnova po današnjim standardima", poručuje Plenković.

Obnova ovih lokacija koje su danas na popisu za obilazak, tvrdi Plenković, vrijedna je 103 milijuna eura. Ovaj će proces, kaže, nastaviti do kraja. "Većina javnih zgrada trebala bi biti kompletirana do 2027. godine, a ukupni napori do kraja desetljeća. Deset sekundi potresa za deset godina obnove", istaknuo je.

Rano ujutro 22. ožujka 2020. godine, dok su mnogi još spavali, nešto iza šest sati ujutro, Zagreb je pogodio potres magnitude 5,5 po Richteru. U potresu su oštećene mnoge zgrade.

Prvi je ovo Plenkovićev izlazak u javnost nakon što je u petak operirao srce u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Podsjetimo, na operaciji je bio zbog aritmije, a prema informacijama iz bolnice - prošao je rutinski postupak liječenja bez otvaranja prsnog koša.

