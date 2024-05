Predsjednik Vlade Andrej Plenković u četvrtak je posjetio posjetio je Postaju granične policije Cetingrad. Također je obišao policajce koji rade na nadzoru i zaštiti državne granice na mikrolokaciji Buhača. Nakon formalnosti, dao je izjavu za medije.

"Došli smo u Cetingrad, sada smo na lokaciji Buhača. Upoznati smo s aktivnostima hrvatske policije na području karlovačke policijske uprave. I ministar i glavni ravnatelj upoznali su nas sa svim aktivnostima granične policije, interventne policije, sa svim drugim segmentima kriminalističke policije. Ovdje je policija angažirana i na razbijanju kriminalnih skupina koje nastoje, za novac, prokrijumčariti ljude prema drugim članicama EU. Želim u ime Vlade zahvaliti hrvatskim policajcima, zahvaliti pripadnicima Interventne policije, i smatram da je ovaj posjet itekako koristan", uvodno je rekao premijer.

Potom je odgovarao na pitanja novinara i ponovno komentirao predsjednika Zorana Milanovića. "To sam ekstenzivno komentirao u Koprivnici. Teško poraženi kršitelj Ustava, dvostruki izborni gubitnik, porazio sam ga kao službenog kandidata za SDP-a 2016., sada smo ga porazili kao neustavnog kandidata. Svojim potezom je sam izbacio Grbina, šutnuo ga je kroz prozor. Tu ostaje do 9. lipnja pa će njegova SDP-ova karijera biti gotova", rekao je Plenković.

"Njegove insinuacije o odnosu mene i gospodina Pupovca su uvijek ista priča. Uvijek projekcija velikih vlastitih slabosti i kompleksa na druge. Tu su ogromne frustracije nakon teškog poraza. Rekao sam jučer da mu je bilo pametnije da je zašutio i sakrio se u mišju rupu, a ne da igra na kartu da će ljudi zaboraviti što je bilo praktički jučer. Broj faulova, grešaka za normalno demokratsko funkcioniranje je tako velik da bi ostavka bila jedina korektna", dodao je premijer.

"Ne moram cijelu presicu posvetiti njemu, ali riječ je o čovjeku koji dolazi iz jata koje se nastoji prikazati kao da je Snjeguljica. Očito je znao za informacije iz istraga, iz kaznenih postupaka, očito kontrolirao i policiju i Državno odvjetništvo. Imate načelnika iz Smokvice. Vidimo samo ime i prezime, nema stranke. Imate zamjenika župana u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, isto ne znamo iz koje je stranke. On je predstavnik onih koji su korumpirani i to je sve", kazao je Plenković.

Komentirao je razlike u plaćama. "Učinili smo tako veliki napor da nam je prosječna plaća narasla, da smo pritom povećali minimalnu i medijalnu plaću. Mislim da ćemo i mi kao Vlada u dokumentu projekcija proračuna dati novu projekciju koja će biti ambicioznija do sada. Stvorili smo preduvjete da se kroz sustavan dijalog s našim socijalnim partnerima, učinio iskorak u valorizaciji rada. Hrvatska je to učinila u onom trenutku kada je ekonomski i fiskalno dovoljno snažna. To je ogromna razlika onih koji stalno nešto prigovaraju, a ne nude ništa. Mi rješavamo probleme i krize za koje nismo odgovorni, a pritom realiziramo strateške ciljeve koje smo obećali", pohvalio se Plenković.

Za kraj se osvrnuo i na nadolazeće izbore za Europski parlament."Ovime si dodatno osnažujem listu i dajem legitimitet. Lista je najjača, najkompetentnija", zaključio je premijer.