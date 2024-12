Podcast RTL-a! Macan i Mijić otkrili tko ih je iznenadio na debati: 'Bio je jako dobar'

Dva dana uoči predsjedničkih izbora, šestero predsjedničkih kandidata večeras je odmjerilo snage u sučeljavanju na RTL-u.

RTL debata bilo je posljednje sučeljavanje uoči izborne šutnje, a u njoj su gostovali Mostov Miro Bulj, nezavisni kandidat Tomislav Jonjić, kandidatkinja Možemo! Ivana Kekin, kandidatkinja stranke DOMiNO Branka Lozo, nezavisna kandidatkinja Marija Selak Raspudić i poduzetnik Niko Tokić Kartelo.

Odmah nakon debate, uključujemo se uživo u RTL podcast gdje analitičari Krešimir Macan i Mate Mijić s našom novinarkom Majom Mahovlić analiziraju nastupe kandidata, motive pojedinih kandidata da se uključe u utrku za Pantovčak i gafove koji su obilježili predsjedničku kampanju.

Tko je ostavio najbolji dojam, je li kampanja ispunila očekivanja, koji tip lidera je danas "popularan" u Europi i možemo li dobiti predsjednika već u prvom krugu?

Na ova i niz drugih pitanja odgovaramo večeras u 22.10 sati. Podcast možete pratiti uživo na Danas.hr.

Maja Mahovlić: Generalni dojam debate?

Krešimir Macan: Bilo bi zanimljivije da se format promijenio, da su bila dva glavna kandidata - da su bile Selak Raspudić i Kekin uz Jonjića - to bi bio puno dinamičniji i bolji format. Kada morate svakoga ispoštovati, netko se više ili manje pripremio pa pada dinamika. Ovdje je bilo nekoliko kandidata koji su morali sudjelovati, i onda gube koncentraciju kada nešto traje 2,5 sata.

Mate Mijić: Bilo je dosta dinamično, međusobnih replika i nadjačavanja.

Krešimir Macan: Dobro smo se nasmijali.

Mate Mijić: Moram reći da je Jonjić zapravo bio jako dobar. U nekoliko su ga navrata zaboravili, pa za idući put da kao Trump uđe u fluorescentnom prsluku, da ga bolje vide. Ali izborio se dobro za svoju minutažu - odvjetnik je, vidi se.

Maja Mahovlić: Je li još netko zablistao?

Mate Mijić: Jako dobar dojam ostavila je i Selak Raspudić. U jednom se trenutku povukla kad su krenuli napadi Ivane Kekin, ali ostavila je dosta dobar dojam. Ivana Kekin djeluje dosta umorno. Bez Dragana Primorca, na kojega je fokusirala cijelu kampanju, malo je izgubljena što se tiče poruka i ne zna što bi rekla. Kad nema Netanyahuovog prijatelja, morala se od palestinske veleposlanice prebaciti u ulogu hrvatske predsjedničke kandidatkinje. Palestinu je samo usputno spomenula – ranije joj je to bila glavna poruka, kao da mi živimo u Pojasu Gaze, a ne u Hrvatskoj. Danas je tu temu usputno provukla.

Pokušala se fokusirati na Selak Raspudić, i njih dvije su bile u permanentnom konfliktu jer obje pokušavaju zagrabiti glasove na centru, pogotovo ženske glasove. U jednom trenutku Marija Selak Raspudić to je i priznala te rekla: "Želiš mi oteti ženske glasove."

Mijo Matić: naša politika UStav shvača kao novine i prekrižit što im ne paše. Svatko bi nešto upisao u Ustav, svoju dnevnu politiku, a ono što piše se ignorira. Baš kao stare novine, to je dosta manjak političke kulture. Ustav nije nešto čime se brišu noge. Zato i imamo Ustavni sud, a on je zbog vlastitog interesa i sudbine dopustio protuustavnu sistuaciju tu se Jonjić ističe jer je odvjetnik.

Maja Mahovlić: Kojeg kandidata vidite kao najugodnijeg za suradnju s Banskim dvorima?

Mate Mijić: Isticanje Milanovićeve svadljivosti s protukandidatima je nezahavaljno. To je glavna karisteristika zašto ga biraju - on je svadljiv i ne daje Plenkoviću gušta. To mu je snaga, ne mana. Kod Primorca su shvatili da i on treba napadati jer biti dobar dečko ne pali. Lozo je rekla da je nenormalna situacija dva brda. Ali bit ću dobar ne pali kod birača

Krešimir Macan: danas su me pitali koje su bile teme u kampanji. Uf… Stvarno su ljudi birali karakter. Primorcu se pokazalo da nema osobnosti. Kampanja u tri slike, Mesić i on, i onda kad mu čovjek nosi kišobran. Tri slike govori više od cijele kampanje. Kad ljudi govore da je Primorac bio krivi kandidat. Ma bio je dobar, gledali su ga po dojmu. I Kolindu su izvukli kao jockera, ali je imala osobnost, kakva god da je bila. Ne možeš imati miran nastup, moraš nekad lupit.

Maja Mahovlić: Neočekivana tema - kava Mile Kekina s Nikicom Jelavić. Tko je profitirao?

Krešimir Macan: NItko izravno, osim glavnih jer nije bilo kampanje. Svelo se sve na trivijalnost. Pošteno je da se to otvorilo, da je to napravio desni kandidat svi bi brujali.

Mate Mijić: Problem je njezinog nastupa. Dramatiziranje da bi ojačali svoju bazu. Kekin je načela nekoliko dobrih tema u kampanji i na kraju ubila svoju kampanju. I danas je bila umorna. Ona je trebala biti predsjednica nove generacije - zelenog i održivog. I na presici Nikice Jelavić nema materijalnih dokaza. Sama priča je trivijalna i mogla se zatvoriti prvi dan. To je postala trakavica i gledali su kako mobilizirati svoje - da je žrtva podmetanja i da je heroina. Ali onemogućila si je širi rast i ubijena je kampanja da dva kandidata glavna ušeću.

Krešimir Macan: Imali smo aferu Beroš, ona je idelano kreula i onda je stala.

