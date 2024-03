U Hrvatskim vodama trenutno prate rastući vodostaj rijeke Une i Hrvatsku Kostajnicu u kojoj je upravo postavljen novi sustav obrane od poplave. O čemu se radi otkriva Boris Mišević koji je razgoravao s Tomislavom Novoselom iz Glavnog centra obane od poplave Hrvatskih voda.

Vodostaj ovdje ima jaki trend rasta dok se situacija u Zadru smiruje i procjena je da je trenutačni vodostaj 244, a izvanredne mjere bi trebale biti proglašene sutra popodne jer bi u 16 sati vodostaj trebao doći skoro do 400, što je prilično visoko, iako nije rekordno. Zanimljivo je to što se sutra u Hrvatskoj Kostajnici testira novi sustav za obranu od poplave.

"Svjedočili smo prošlih godina i puno većim vodostajima od ovih koje očekujemo sutra. Novina je što je u siječnju dovršen taj montažno-demontažni sustav barijera u dužini malo većoj od 550 metara. One se u ovom trenutku postavljaju i do sutra ujutro bit će spremne prihvatiti ovaj veliki vodni val", rekao je Novosel i objasnio da se one se po potrebi montiraju i demontiraju.

"Živimo u takvim vremenima da ćemo ga morati često montirati i demontirati", dodao je Novosel.

