Uzbuna zbog delikatese iz mesnice! U njoj pronašli opasnu bakteriju

Državni inspektorat upozorio je građane na povlačenje tlačenice u kojoj je pronađena bakterija Listeria monocytogenes.

Riječ je o pakiranju od 500 do 600 grama proizvođača Presečki mesnice iz Krapine. Povlači se proizvod koji je najbolje upotrijebiti do 16. siječnja 2026. godine, LOT P-25/812.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu, objavila je Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Prema pisanju Danice.hr, to je već četvrti slučaj otkrića ove bakterije u prehrambenim proizvodima u Hrvatskoj ove godine. Početkom studenog je otkrivena u delikates kuhanoj šunki koja se prodaje u popularnom lancu trgovina. Lani je pronađena u kobasicama, sendvičima, salami i čokoladnim keksima.

Koliko je opasna Listeria monocytogenes?

Bakterija Listeria monocytogenes izolirana je iz sirove hrane biljnog i životinjskog porijekla, a može biti prisutna i u kuhanoj hrani kao rezultat naknadne kontaminacije prljavim priborom i posuđem.

Listerioza (bolest uzrokovana bakterijom L. monocytogenes) ima vrlo blage simptome nalik gripi i vrlo često prolazi neprepoznata. Međutim, infekcija ovom bakterijom je izuzetno opasna za malu djecu, trudnice (kod kojih uzrokuje pobačaj, smrt fetusa, neonatalnu sepsu), starije i imunokompromitirane osobe sa relativno visokim mortalitetom, navode iz Zavoda za javno zdravstvo.

Kod osjetljivih osoba bolest u početku nalikuje gripi (visoka tjelesna temperatura, glavobolja, malaksalost, bolovi u tijelu), mogu se javiti mučnina i proljev, bolest sa zahvaćanjem središnjeg živčanog sustava (meningitis, encefalitis), upala srčanog mišića, upala zglobova, bakterija može prodrijeti u krv, kod trudnica može doći do pobačaja, mrtvorođenja, prijevremenog poroda i teške bolesti novorođenčeta.

Čovjek se uglavnom zarazi konzumacijom hrane koja je zagađena bakterijom, rjeđe u direktom kontaktu sa životinjama, tlom ili vodama. Do infekcije ovom bakterijom najčešće dolazi preko zagađenih mliječnih proizvoda, sirovog povrća ili mesa, a također se može javiti neposrednim dodirom i tijekom klanja zaraženih životinja. S obzirom na to da je još uvijek nepoznata infekcijska doza L. monocytogenes, mikrobiološki standard za ovu bakteriju je vrlo strog; bakterija ne smije uopće biti prisutna u hrani.

