Povlači se hrvatska jeger kobasica, može biti rizičan za zdravlje

Opoziva se jeger, polutrajna kobasica, proizvođača "Moja Tvrtka" d.o.o., zbog neoznačenog alergena – mliječnog proteina - na proizvodu, izvijestili su u srijedu iz Državnog inspektorata.

"S obzirom na to da na proizvodu nije označen alergen mliječni protein, proizvod može predstavljati rizik po zdravlje potrošača osjetljivih na isti dok ga osobe koje nisu alergične mogu i dalje upotrebljavati bez ograničenja", istaknuli su.

Opozvani jeger ima oznaku upotrijebiti do 4. listopada 2025., s lot brojem 80390, a proizvodi ga "Moja Tvrtka" iz Samobora.

Obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima.

Proizvod nije u skladu s Uredbom o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane i Uredbom o pružanju informacija o hrani potrošačima, stoji u priopćenju.

