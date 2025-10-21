OSJETIO SE I U ZAGREBU /

Potres pogodio Kvarner: 'Mislio sam prvo da brat na katu pomiče fotelju. Wow'

Foto: Screenshot 'x'

Udar se dogodio u 1 u noći, mnogi su ga osjetili

21.10.2025.
6:55
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Screenshot 'x'
Potres magnitude 2,7 pogodio je područje Novog Vinodolskog u 1 sat u noći. 

Mnogi su ga osjetili na širem području. Na platformi EMSC objavili su komentare: 

"Senj, upravo udarac i tutnjavina"; "Baška... dobro se zatreslo"; "Jedan je u noći. U svojoj sam sobi i gledam mobitel. Imao sam slušalice na glavi i čuo sam ga. Znam da nisam poludio, Prvo sam pomislio da je to moj brat na katu i da pomiče svoju fotelju. Ali se nastavilo najmanje pet sekundi. Wow. Nema štete. Ništa se nije pomaknulo". 

Potres su osjetili stanovnici Kampora, Supetarske Drage, ali i u Zagrebu: "Blago podrhtavanje". 

Potres pogodio Kvarner: 'Mislio sam prvo da brat na katu pomiče fotelju. Wow'