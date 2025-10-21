Potres pogodio Kvarner: 'Mislio sam prvo da brat na katu pomiče fotelju. Wow'

Potres magnitude 2,7 pogodio je područje Novog Vinodolskog u 1 sat u noći.

Mnogi su ga osjetili na širem području. Na platformi EMSC objavili su komentare:

"Senj, upravo udarac i tutnjavina"; "Baška... dobro se zatreslo"; "Jedan je u noći. U svojoj sam sobi i gledam mobitel. Imao sam slušalice na glavi i čuo sam ga. Znam da nisam poludio, Prvo sam pomislio da je to moj brat na katu i da pomiče svoju fotelju. Ali se nastavilo najmanje pet sekundi. Wow. Nema štete. Ništa se nije pomaknulo".

#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 27 km SE of #Crikvenica (#Croatia) || 5 min ago (local time 01:00:53). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/697uTDjVm2 — EMSC (@LastQuake) October 20, 2025

Potres su osjetili stanovnici Kampora, Supetarske Drage, ali i u Zagrebu: "Blago podrhtavanje".

POGLEDAJTE VIDEO Doznajemo kako će izgledati Sabor nakon obnove: Hoće li izdržati i političke udare?