STRAVA IZ DOMA ZDRAVLJA /

Zlostavljali ranjenike pa ih smaknuli: Policija podnijela kaznene prijave za zločine u Dvoru 1991.

Zlostavljali ranjenike pa ih smaknuli: Policija podnijela kaznene prijave za zločine u Dvoru 1991.
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Ranjeni civili i pričuvni policajac zlostavljani sui ubijeni, a protiv trojice osumnjičenih, bivših pripadnika ratnog štaba, podnesene su kaznene prijave

23.12.2025.
9:00
danas.hr
Ivo Cagalj/pixsell
Policija je, u suradnji s Odsjekom za ratne zločine Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, dovršila kriminalističko istraživanje ratnih zločina počinjenih 26. srpnja 1991. godine na području Dvora, a na štetu trojice civila i jednog pripadnika pričuvnog sastava policije.

Kako je priopćila Policijska uprava sisačko-moslavačka, istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su dvojica tadašnjih pripadnika diverzantskog voda tzv. Ratnog štaba općine Dvor, u dobi od 22 i 29 godina, te njihov tadašnji zapovjednik, počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika.

Zločin započeo ispred Doma zdravlja

Prema navodima policije, osumnjičeni su te večeri ispred Doma zdravlja u Dvoru fizički zlostavljali ranjene civile i pričuvnog policajca, koje su prethodno izveli iz zgrade. Nakon toga su trojicu civila odvezli do mosta na potoku Žirovac, gdje su vatrenim oružjem usmrtili dvojicu, dok je jedan civil uspio pobjeći.

Ubijen i pričuvni policajac

Nakon toga, prethodno ranjenog te fizički i psihički zlostavljanog pričuvnog policajca, osumnjičeni su odveli do obale u blizini istog mosta. Tamo su ga izveli iz vozila i u njega ispalili više hitaca.

Policija navodi kako je tadašnji zapovjednik diverzantskog voda propustio spriječiti zločine, iako je imao zapovjednu odgovornost.

Protiv trojice osumnjičenih podnesena je kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Međutim, svi su trenutno nedostupni tijelima kaznenog progona Republike Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako Hrvatska stoji s procesuiranjem ratnih zločina?

Ratni ZločinDvorSisacko Moslavacka
