Policija nadzirala autobuse: Zbog prekršaja naplaćeno više od 100.000 eura kazni!

Policija je zbog pojačanog međunarodnog prometa kroz Hrvatsku u proteklim danima provela pojačani nadzor autobusa na graničnom prijelazu Bajakovo te je zbog počinjenih prekršaja naplaćeno više od 100.000 eura kazni, a najviše prekršaja odnosi se na manipulaciju podacima tahografa.

Pojačani nadzor proveli su policajci Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije od 2. do 6. siječnja nad ukupno 32 autobusa kosovskih, bosanskohercegovačkih, sjevernomakedonskih, srbijanskih, bugarskih, njemačkih te hrvatskih registarskih oznaka, izvijestio je MUP u četvrtak.

Nadzorom je utvrđeno 38 manipulacija podacima tahografskih uređaja, a ostali evidentirani prekršaji odnose se na neispravno vođenje evidencija aktivnosti, prekoračenje propisanog vremena vožnje mobilnog radnika, neispravan tahografski uređaj, nepropisno vođenje odmora mobilnih radnika, tehničku neispravnost autobusa, vožnju bez važeće dozvole za tranzit kroz RH te na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Naplaćeno više od 100.000 eura kazni

Za utvrđene prekršaje u prometu vozačima i vlasnicima prijevozničkih tvrtki naplaćeno je ukupno 100.435,91 eura kazni.

Policija poručuje kako će nastaviti pojačano nadzirati autobusni promet kroz Hrvatsku te i tako preventivno utjecati na sigurnost cestovnog prometa.

