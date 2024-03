U Crikvenici se otvorena srca čeka najveći kršćanski blagdan. Spretne ruke tamošnjih umirovljenica pletu tisuće maslinovih grančica i na besplatnoj radionici poučavaju one koji ne znaju. Kažu, to su ih naučile bake i mame. Mještanka Marina Župan probala je prvi put. "Splela sam jednu malu grančicu, ovo mi je prva koju sam naučila, a sada pletem drugu i još ću koju splesti, osobito za sutra kad je sveta nedjelja".

Simbol mira, snage i brige za ljude, sve je to maslinova grana! S njom spretno barata Ana koja na radionicu dolazi treći put. "Oduvijek mi se svidjela pletena grančica na Cvjetnicu i prva priliku kad sam imala za naučiti da pletem grančice sam to iskoristila, vraćam se svake godine i ispletem grančice za sebe i svoju obitelj!", plete i priča nam Ana Katić.

Tko je u motu, splete ju za pet minuta. Iskusna Vesna Crnčić pojašnjava postupak dok u ruci drži dva spojena listića. "Ispod ovog prsta stavite, držite, prođete, kao pletenicu, ova lovi donju i ovdje preko, odozgora i malo zategnete i to je to i ona neće nikud poći! Koliko ćete ovakvih splesti? Nema broja 50 komada sigurno i više“.

Nije tu kraj kreativnosti! Ima vijenaca koji oduzimaju dah! Ovaj veliki od barem pola metra ide na posebnu lokaciju, kaže nam tajnica Udruge umirovljenika Crikvenice Katica Mureta. "Uglavnom sat i pol ili dva i ja ga zapletem jer to je vijenac bez špage, bez konopa, samo maslinova grančica. Gdje ćete s njim? A ovo sam mislila poklonit našoj Turističkoj zajednici da stavi u svoj izlog, eto!".

Najviše turista

Uskrs bi u Istru i na Kvarner trebao donijeti najviše turista. Kvarner očekuje bar 85 tisuća noćenja kao lani što je dobro jer Uskrs pada jako rano. U Crikvenici očekuju plus od 2%. "Očekujemo negdje preko 8500 noćenja, negdje 3000 dolazaka, pretežno je to hotelski smještaj, zatim slijedi privatni smještaj, kampovi, uglavnom se to radi o njemačkom, austrijskom, slovenskom i hrvatskom tržištu“ pojašnjava voditeljica projekata Turističke zajednice Crikvenice Tea Car Reljac.

Za uskrsna jaja, ljepilo, šljokice, perle, mašta nema granica. Sedmašica Lea Lučić je oduševljena naučenim. "Mislim da ću ovo raditi i kod kuće i sa svojima, možda kao neki obiteljski "meeting“ ajmo reći i ovo da naprave djedovi i bake i da oni budu malo kreativni".

"Ja mislim da se treba modernoga uvesti, pokušat ću ovo uvesti i kod sebe doma!", dodaje Eva Šimić.

Devetogodišnji Adrian Košta iz Jadranova pokazao nam je što je njega oduševilo. Bojenje jaja igra je bez granica! Potrebna je posuda s vodom i par kapi boje za mramorni efekt. "I jaje sada samo ugurat! Vau! Nisam mogao zamisliti zabavniju subotu!“.

Svako jaje je unikat! Sedmogodišnja Kenza je ushićena: "Ovo je totalni hit!".

Svi se nadaju će Hrvatska i ovog Uskrsa biti hit turistima. Lani ih je bilo 180 tisuća, a oni su prvi pokazatelj ostatka turističke godine.