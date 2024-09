Počela je nova školska godina: Ima promjena oko praznika. Provjerite što je novo

Počela je nastava za više od 451.000 učenika osnovnih i srednjih škola koji ove godine u učionice kreću tjedan dana kasnije nego lani zbog čega je došlo i do promjena vezanih za školske praznike tako da je ukinut jesenski odmor i skraćeno trajanje proljetnog. Prema procjenama, prve će razrede osnovnih škola pohađati nešto više od 35 700 učenika, ali taj broj nije konačan.

Ministarstvo obrazovanja, znanosti i mladih (MZOM) točne će podatke imati tek kada škole upišu učenike u bazu e-matica do 30. rujna. Prošle godine je u prvi razred upisano 36.000 učenika, a godinu prije 37. 000. Ove će školske godine osnovnu školu ukupno pohađati oko 301. 660 učenika, dok će ih u srednjim školama biti oko 150.000.

"Prema trenutačnim podacima prvi razred srednje škole upisalo je oko 41 400 učenika, što je za oko 1100 učenika više u odnosu na prošlu školsku godinu kad ih je upisano 40 285", rekli si iz MZOM-a.

Od 2. do 27. rujna 2024. provodi se naknadni upisni rok te neupisani učenici još uvijek mogu upisati programe u kojima je ostalo slobodnih mjesta. U ljetnom i jesenskom roku gimnazije je upisalo 11 137 učenika, a strukovne škole 29 968 učenika.

Promjene u školskim praznicima

Prvo polugodište traje od ponedjeljka 9. rujna 2024. do 20. prosinca 2024. godine. Drugo polugodište traje od 7. siječnja 2025. do 13. lipnja 2025. godine, odnosno za maturante do 23. svibnja 2025.

Radi pomicanja nastave s 2. na 9. rujna došlo je i do izmjena u školskim praznicima.

Ukinut je jesenski odmor za učenike koji je bio planiran od 31. listopada do 3. studenog 2024.

Nepromijenjen je ostao prvi dio zimskog odmora koji traje dva tjedna, odnosno od 23. prosinca 2024. do 6. siječnja 2025.. Drugi dio zimskog odmora traje pet dana od 24. do 28. veljače 2025.

Skraćeno je trajanje proljetnih praznika u travnju, pa odmor učenika traje pet dana, a počinje u četvrtak 17. travnja (Veliki četvrtak) i traje do 21. travnja (Uskrsni ponedjeljak), s time da nastava počinje u utorak 22. travnja.

Ranijom odlukom bilo je predviđen od 17. do 27. travnja, s time da bi nastava počela 28. travnja.

Nastavna godina za maturante ima 163 nastavna dana, a za ostale učenike 177.

