Pljuskovi, tuča i vjetar. Izdano upozorenje za nautičare, ali i dalje vruće i sparno

Pljuskova već može biti ponegdje u prvom dijelu dana, posebno već od jutra na sjevernom Jadranu i jačih. Drugdje barem djelomice sunčano. Vjetar će biti slab u većini krajeva, no uz neverine bit će prolazno pojačan. Jutarnja temperatura većinom od 17 do 22 Celzija, na Jadranu između 22 i 27 Celzija.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj u drugom dijelu dana promjenljiva naoblaka, mjestimice pljuskovi i grmljavina, nerijetko moguće i izraženiji pa s njima može biti prolazno pojačanog vjetra, ali i tuče. Bit će vruće, no ipak poneki stupanj niža temperatura nego danas. Vruće, mnogima i sparno i sutra na istoku unutrašnjosti gdje će također biti pljuskova, moguće i izraženijih pa je na snazi upozorenje na nevrijeme, no još uvijek i na vrlo visoku temperaturu jer će vrijednosti biti od 34 do 36 Celzija.

I u Dalmaciji vrlo nestabilno, pljuskovi i nevere u početku će biti vjerojatniji u unutrašnjosti ina sjeveru regije, a navečer i u noći i drugdje. Svakako je potreban oprez i kod nautičara te pravovremeno sklanjanje u sigurnije luke. Puhat će slab i umjeren većinom jugozapadni vjetar, no s neverama će biti i olujnih udara .I na sjeveru će za planiranje aktivnosti biti poželjno pratiti upozorenja te radarske slike jer će i nastavak nedjelje donijeti mjestimične pljuskove i nevere, a uz više oblaka i dnevna temperatura bit će niža nego prethodnih dana.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Ponedjeljak će u unutrašnjosti biti umjereno do pretežno oblačan, svježiji uz sjeveroistočnjak te povremenu kišu, odnosno obilnije pljuskove s kojima može pasti i više od 60 litara po četvornom metru u relativno kratko vrijeme. Utorak još vrlo promjenljiv, a u srijedu kreće smirivanje pa od četvrtka raste vjerojatnost za stabilnije i sunčanije vrijeme.

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu ponedjeljak uz dosta burne procese te povremene i mjestimične nevere s kojima može biti obilnije oborine, pojačanog vjetra, no lokalno i pijavica. Zapuhat će bura na sjeveru, dok će u Dalmaciji još prevladavati jugo. Utorak promjenljiv i vjetar će slabjeti, a od srijede sve više suha i sunčana vremena uz ponovni porast temperature

