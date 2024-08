Hrvatska u crvenom. A kada toplinski val napušta Hrvatsku. Pogledajte što kaže naš meteorolog

Vrućine ne popuštaju, temperature u nekim dijelovima Hrvatske penju se i do 40 stupnjeva. Za obalu je oglašen crveni meteo-alarm koji označava opasno vrijeme, a sutra će u crvenom biti cijela zemlja. Do kada nas očekuju ovako visoke temperature i kada toplinski val napušta Hrvatsku odgovorio je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić:

"Vrhunac ovog toplinskog vala je već krenuo na Jadranu i područjima uz njega, on se produžio i potrajat će do kraja tjedna. Danas on zahvaća i kopnene krajeve, također će trajati do nedjelje kada nas očekuje jedno jače naoblačenje s pljuskovima, grmljavinom, bit će to izraženija promjena vremena uz nevrijeme, moguće i tuču, te olujne udare vjetra, baš s nedjelje na ponedjeljak. Bit će to jedno osvježenje od desetak stupnjeva, no čini se da će biti kratkotrajno i već tamo sredinom idućeg tjedna ponovno vruće", kazao je meteorolog Ribarić te dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Možemo reći da je ovo najintenzivniji toplinski val ove godine, ovaj vrhunac naime već duže traje na moru, trajat će još nekoliko dana i bit će to temperature gotovo do 40 stupnjeva, to su prilično neugodne temperature, stalno će se vrtjeti tu oko naše tjelesne ili preko toga što onda dovodi do stanja da teže dišemo i da, možemo reći, vlada prava ljetna žega", kazao je RTL-ov meteorolog.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa