Plenković opleo po Milanoviću. A pogledajte gdje je bio predsjednik. Objavio je i snimku

Predsjednik Zoran Milanović pratio je danas vojnu vježbu hrvatskih Oružanih snaga 'HARPUN 24'. Vojna vježba održana je na pomorskom vojnom poligonu Žirje na području srednjeg Jadrana. Počela je 1. listopada i trajala tri dana. Predsjednik je pratio vojnu vježbu s obalnog ophodnog broda Omiš zajedno s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnikom Tihomirom Kundidom i zapovjednikom Hrvatske ratne mornarice komodorom Damirom Dojkićem. I dok je predsjednik pozorno pratio svaki manevar, premijer Andrej Plenković na Vladi se obrušio na njega jer nije dao suglasnost o slanju pripadnika Oružanih snaga u vojne misije NATO-a i EU, među kojima je i obučna potpora Ukrajini.

Milanović je objavio i snimku na svom Facebooku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Trodnevna vojna vježba „HARPUN 24“ održana je prema godišnjem planu, u okviru odobrenih financijskih sredstava, u predviđenom terminu početkom listopada u vodama srednjeg Jadrana. Dakle, vojna vježba je održana kako to treba i biti, u punom opsegu i u suradnji svih grana hrvatskih Oružanih snaga. Vojne vježbe moraju se održavati i ja ću u okviru svojih ovlasti uvijek osigurati njihovo nesmetano i redovito održavanje. Ova je vježba pokazala kako aktivnosti Oružanih snaga moraju biti planirane, osmišljene i pripremljene. Jer, samo takve vojne vježbe ostvaruju svoj cilj, a to je pripremiti i dokazati spremnost Oružanih snaga za obranu Domovine. Hrvatskim vojnicima čestitam na svim uspješno izvršenim zadaćama u današnjim, malo težim vremenskim uvjetima! Čuvajte hrvatsko more", poručio je Milanović .

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Plenković: Razina obmana i laži koje on širi u javnosti je nezapamćena

Vlada je u Sabor uputila 13 odluka o slanju pripadnika Oružanih snaga u vojne misije NATO-a i EU, među kojima je i obučna potpora Ukrajini za koju predsjednik Zorana Milanović nije dao suglasnost, a premijer Andrej Plenković apelirao na zastupnike da dobro razmisle kod glasanja.

"Predsjednik Milanović je dao suglasnost za 12 misija, dok za jednu koja se odnosi na obučnu podršku Ukrajini nije, iako na summitu u Washingtonu ni na koji način, niti jednim potezom nije saveznicima naznačio da ima nešto protiv te aktivnosti", kazao je Plenković.

Summit šefova država i vlada je bio prije dva i pol mjeseca, podsjetio je dodavši kako Milanović sada uskratom suglasnosti ponovno narušava međunarodni položaj Hrvatske.

"Razina obmana i laži koje on širi u javnosti je nezapamćena. Lažno predstavlja javnosti neku tobožnju ugrozu i da bi vojnici išli u Ukrajinu, a u samoj odluci jasno piše da pripadnici Oružanih snaga, jedan do dva časnika, idu na teritorij EU, u Njemačku", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

S obzirom na to da predsjednik i Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga nije dao suglasnost za slanje naših vojnika u Njemačku kako bi obučavali ukrajinske vojnike, a kako, naglasio je, ne bi Hrvatsku uvlačio u taj rat, za izglasavanje te odluke je u Saboru potrebna dvotrećinska većina.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlada zatražila dopuštenje, Milanović odbio. Sabor se očekivano podijelio