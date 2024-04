Premijer Andrej Plenković obraća se nakon Predsjedništva HDZ-a. Plenković je stigao oko 16.30 u HDZ.

"Održali smo redovnu sjednicu Predsjedništva. Izvijestili smo kolege o tijeku i dinamici pregovora koje vodimo s DP-om, te o razgovorima s predstavnicima nacionalnih manjina. Pričalo se i o Rafaleima koji su strateški događaj.", rekao je na početku Andrej Plenković.

"Ne samo da smo osnažili partnerstvo s Francuskom nego i naš odnos s NATO-om. Razgovarali smo o nizu ekonomskih pitanja, što se u prvom redu odnosi na porast BDP-a. Državni zavod za statistiku previdirao je rast BDP-a u prošloj godini koji više nije 2,8 već 3,1 čime smo dodatno poslali poruku o snažnom hrvatskom gospodarstvu i brzom agilnom izvlačenju iz krize. Imamo daljnji trend snižavanja stope inflacije", pohvalio se premijer.

"To je najmanja stopa inflacije od jeseni 2021. godine. Trend od 3,7 posto je itekako dobar. A kada dodamo tome da je prosječna plaća u veljači ove godine bila 1248 eura što znači da je u našim mandatima porast plaće od 500 eura"

"Cijena benzina, dizela i plina sve je jeftinije 10, 20, 30 centi nego što su tržišne cijene."

"Obavijestili smo kolege i o aktivnostima koje se tiču obljetnice brigada. Najavili smo sutrašnju obljetnicu operacije Bljesak. Sutra će prvi puta naši građani od devet do 11, gotovo u svim krajevima Hrvatske, imati priliku vidjeti Rafale. Red je da hrvatski narod vidi i doživi kad već imamo tako sjajne zrakoplove"

Čestitao je i Barbari Matić i Lari Cvjetko na sjajnim sportskim uspjesima.

'Pričali smo o manjinama: 'Nitko se nikoga ne odriče'

Na pitanje novinara o statusu manjina, posebno SDSS-a. Plenković je samo potvrdio da su razgovarali o tome.

"Nitko se nikoga ne odriče", rekao je, a na pitanje je li i službeno stajalište HDZ-a izjava Anušića da je u redu da DP odbija SDSS, Plenković kaže:

"To je konstatacija, a ne službeno stajalište HDZ-a"

O drugim točkama prijepora kaže da nisu u fazi da pričaju o tome.

"Mi intenzivno radimo na tome da se dogovor postigne u roku."

Komentirao je i Vesnu Vučemilović.

"Čuli ste njezin stav, ne želi ići s teško poraženim gubitnicima, koji umjesto da se povuku i čestitaju, bave nekom fikcijom i vrlo zlonamjerno difamiraju u napadaju HDZ. Sve koruptivne afere lijevih i teško poraženih oporbenih stranka, mi ćemo stalno podsjećati na te afere. Od županice Lovrić-Merzel, pa sastanak Zmajlovića s Kovačevićem, pa trgovina utjecajem gospođe Orešković prilikom imenovanje na mjesto predsjednice Povjerenstava za sukob interesa”.

“Grbin je koristio nešto na što nije imao pravo pa ima obraza prigovarati drugima. Predvodnik te politike je kršitelj Ustava Milanović koji se sakrio i bježi od mikrofona. Doveo je izbore na rub regularnosti i sada se sakrio kao mali miš”, naveo je i naglasio kako je mjesec dana kršio Ustav. Imao je obraza doć i hvaliti Rafale, naglasio je.

'Pregovore vodimo u Banskim dvorima jer je tamo praktičnije'

Ne vidi ništa sporno da razgovore vode iz Banskih dvora.

"Vodimo ih iz pozicije iz koje smo sada. Vodimo ih zato jer nam je tamo praktičnije i zgodnije", odgovorio je novinarima i dodao da ga ne zanima prijava Gonga.

Upitan je i o prijavi protiv bivšeg ministra obrane Marija Banožića koja je stigla sada nakon izbora.

"Mi smo tada reagirali momentalno, prestao je biti ministar odmah. Nije kao neke koji su bili potpredsjednici vlade do presude u sličnoj nesreći. Nije to isto. Nije istao kada Milanović kaže da su neki suci bukve, a mi kada Vrhovni sud donese odluku kažemo uredu. To je nebo i zemlja”, rekao je.

“Zato je smiješno da nam jedna ekipa puna korupcijaških afera, nepotizma, antisemitizma, a to je ovaj zamjenik splitskog gradonačelnika. Njih je Grbin, Milanovićev jatak, prošvercao kao dvoje Dalmatinaca nu zagrebačke jedinice. Ja mislim da kuha u zagrebačkom SDP-u”, dodao je.

Kaže da se nije danas čuo s Banožićem,, ali da se više puta s njime čuo i posjetio ga u bolnici i da nema ništa novog.

Komentirao je i fotografiju Anušića i Dabre na obiteljskom druženju. “Oni su prijatelji, to se zna. nema tu nikakve politike. To može biti samo korisno za opću klimu u razgovorima, zašto bi to bilo išta negativno”, naveo je.

Tvrdi da im DP nije uvjetovao ukidanje Istanbulske konvencije.

'SDP kupuje vrijeme da bi skrenuli pažnju sa svog poraza'

HDZ je već prije na Facebooku prozvao SDP te ih optužio da kupuju vrijeme da bi skrenuli pažnju sa svog poraza.

"Što god da je SDP uvjeravao hrvatsku javnost, ubrzo bi se pokazalo da je to bio fake news. Prvo je Grbin bio 'premijerski kandidat', pa je odjednom Milanović postao 'mandatar', no sada ga se SDP odriče. Taj isti Milanović je uz fanfare najavljen kao nositelj u 1. izbornoj jedinici, a onda je osvanuo – Bauk. Svi skupa prijetili su 'snažnom' lijevom vladom, pa potom 'vladom nacionalnog spasa', pa 'manjinskom', pa 'tehničkom', pa 'ekspertnom'…", stoji u objavi.

"Ali su u međuvremenu odustali od svih tih 'vlada' & prebacili se na privremenu antiHDZ većinu, u koju molećivo pozivaju one koje su do jučer nazivali 'najcrnjom desnicom' & 'opasnošću za demokraciju'. Što sve trenutačni vrh SDP-a neće smisliti i izmisliti samo kako bi kupio vrijeme, kako bi nakratko skrenuo pažnju sa svog poraza! S obzirom na to da su hrvatski građani jasno poručili kome žele povjeriti upravljanje zemljom, očekujem da će HDZ i DP uskoro formirati stabilnu Vladu".