Hrvatski premijer Andrej Plenković održao je u ponedjeljak konferenciju za medije nakon sjednice Predsjedništva i Kluba HDZ-a. Premijer je rekao da su se osvrnuli na događaje prošloga tjedna, prije svega na glasanja u Hrvatskom saboru, izmjene Zakona o Vladi. Osnovan je Ured za socijalno partnerstvo, što smatramo dobrim i korisnim, naveo je.

Plenković je istaknuo da je Hrvatska prešla brojku od 1.740.000 osiguranika u Hrvatskoj, što znači da danas radi 300 tisuća ljudi više nego 2016. godine. Broj nezaposlenih se približava brojci od 80.000 što su najbolji podaci ikada, rekao je.

Bilo je riječi i o sjednici Vlade i naftnih derivata. Govoreći o nestanku električne energije, rekao je da je srećom prošlo bez nekih velikih poteškoća, naravno, uz neugodnosti koje je takav kvar i nestanak genetičke električne energije prouzročio na promet i na opće funkcioniranje u ljetnim mjesecima.

O zahtjevu MOL-a

"Dotaknuli smo se i ovog novog zahtjeva MOL-a za pokretanjem arbitraže protiv Hrvatske vezano za mjere koje smo donosili zbog otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu energenata. Smatramo da su sve naše mjere bile utemeljene i da nema nikakvog temelja za ovakav postupak. Pogotovo ne bez najave jer smo postupali kao druge članice EU-a štiteći svoje gospodarstvo, svoje građane, svoje institucije i u tom smislu ćemo zadužiti Državno odvjetništvo da nas predstavlja u postupku", kazao je.

Na sjednici se razgovaralo i o unutarstranačkim izborima koji se održavaju 13. "Mi smo trenutno u fazi prikupljanja potpisa za predsjednika, zamjenika i četvero potpredsjednika i onda bi od idućeg tjedna predstavili kandidata i kandidatkinju, a to su isti ljudi, Tomo Medved, Branko Bačić, Zdravka Bušić, Oleg Butković, Ivan Anušić i ja za novi četverogodišnji mandat. Za sada nemam informacije da će biti protukandidata, naveo je Plenković.

Izbori u Gospiću

Na pitanje novinara je li čestitao Darku Milinoviću na pobjedi na lokalnim izborima u Gospiću, rekao je: "Nismo se čuli, evo čestitam mu sada. Dakle, bila je to dosta zanimljiva politička utakmica u kojoj je smanjio razliku u odnosu na prvi krug gospodin Vrkljan. Mi ćemo nastojati odigrati bolju utakmicu za deset mjeseci."

Istaknuo je da je Vrkljan ostvario odličan rezultat s obzirom na okolnosti i da je bio potpuno nov kandidat.

Vezano uz večerašnju utakmicu kaže da se nadaju pobjedi kao i svi.

Što se tiče podrške s tribina, ide samo pod jednim uvjetom. "Ako bude finala, idem", uz osmijeh je rekao.

Najavljena je nova runda razgovora vezano za pozicije unutar Europske unije, Plenković je rekao da očekuje dogovor.

Pismo Milanovića

Pismo predsjednika Zorana Milanovića na temu Vijeća za vanjsku politiku sadržajno nije želio komentirati jer ga nije čitao, bez obzira što su u njemu iznesene neke konkretne ideje.

"Samo smo odgovorili da se prije sve usuglašavalo i bez Vijeća. Sve se može dogovarati, ako su akteri normalni. Ako nisu, to je onda nešto drugo. Treba biti korektan i normalan, a ne zvati ljude udbaškim izrodima, a onda se praviti nevješt. Problem Milanovićevog ponašanja za vrijeme kršenja Ustava nije samo njegov nego i cijele scene koja to dopušta", odgovorio je, ali ne smatra da i on krši Ustav po pitanju vanjske politike.

"Kad ja to radim? Pitali smo ga jednom za sastanak, kad je počela agresija na Ukrajinu. On je odbio sudjelovati na njemu, lakonski je odmahnuo rukom "ne treba" nam to. Ovo je tema kao i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa. Prošli tjedan je to bila tema, prijavljivalo se HDZ, a ovaj tjedan ništa jer nije u pitanju HDZ. Postoje dvostruka mjerila i zar moramo pobijediti 20 puta da bi se to reklo?", pitao je Plenković.