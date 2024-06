Predsjednik RH Zoran Milanović u utorak je bio na proslavi dana Ivanca.

RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić otkrila je da se i predsjednik sprema će ići na utakmicu s Italijom.

"To nam je najavio prošli tjedan, a potvrdio mi je danas. Ići će Vladinim ili kako on inzistira državnim avionom. Sada je sasvim sigurno da će se premijer i predsjednik države uspjeti zaobići na samom Euru. Međutim, s obzirom na to da mi sad već znamo provjereno iz izvora Vlade da će na svaku utakmicu na kojoj će igrati Hrvatska ići delegacija Vlade, bit će zanimljivo vidjeti koga će Andrej Plenković delegirati da ide baš na tu utakmicu s Italijom. Primjerice, teško mogu zamisliti da će ministar Butković sjediti baš blizu samog predsjednika države u malom Vladinom avionu koji sve zajedno ima 12 mjesta.

Sve u svemu znamo da je Milanović već odlazio na utakmice. Da je sa sobom vodio obitelj, odnosno svoju suprugu tako da iz te perspektive ne čudi da on danas brani Gordana Jandrokovića. Govori da je trebao povesti sina, da tu nije ništa sporno. Govori kako se Povjerenstvo time nije trebalo baviti.

Samo da podsjetim, Povjerenstvo za sukob interesa znalo se u prošlosti baviti i putovanjima Zorana Milanovića, ali ne vladinim avionom i ne ovim nogometnim putovanjima, već su otvorili dva slučaja, odnosno dva predmeta. Jedan je bio putovanje vojnim helikopterom na Mljet. A drugi je bio putovanje u Albaniju. Tada zapravo nije bilo jasno je li to službeno ili privatno putovanje. Čak su tražili i ured predsjednika da se o tome očituje, a sve zato što je netko podnio anonimnu prijavu u kojoj je zapravo sporio i samu činjenicu je li Zoran Milanović prije nego što je bio predsjednik bio savjetnik albanskog premijera.

Međutim, u niti jednom od tih slučajeva Povjerenstvo nije reklo da je došlo do sukoba interesa. Mi znamo da Zoran Milanović već neko vrijeme ima praksu izbjegavanja press konferencije i razgovora s medijima. Međutim, danas smo u Ivancu uspjeli čuti što misli o svemu ovome. Jedino što u ovom trenutku sad još ne znamo je hoće li na utakmicu s Italijom povesti i suprugu", najavila je Petra. Prije toga Milanović joj je kratko odgovorio na pitanje o Jandrokovićevom sinu.

"Sinu je mjesto s ocem", komentirao je, a na pitanje je li to i njemu sporno, rekao je: "Nije!"

Na pitanje hoće li on ići na utakmicu Vladinim avionom, kaže:

"To je državni avion. Ako budem išao, ići ću svakako. Pa to je isto sredstvo javnog prijevoza, ali što vas je zanimalo, je li klinac trebao ići s tatom. Da!", rekao je i dodao da samo neka povjerenstvo otvara".

Na pitanje hoće li mu biti sporno što će u avionu biti s ministrima jer će ministri ići na svaku utakmicu.

"Ne,u tom avionu ću biti ja", rekao je i potvrdio pitanje "Samo vi?"

"Da".