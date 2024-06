Premijer Andrej Plenković bio je na zajedničkoj sjednici Predsjedništva HDZ-a i Nacionalnog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a "dr. Franjo Tuđman". Nakon sjednice održao je konferenciju za novinare.

"Smatram da onaj tko pobijedi na izborima ima pravo biti ambiciozan i vidjeti koje su sve opcije na stolu. To je pozicija koju smo iznijeli i koji veliki broj lidera itekako dijeli kad je riječ o europskim pučanima. Vidjet ćemo što će na kraju biti u pregovorima, mi smo jučer imali preliminarne konzultacije. Stav koji sam iznio je stav pobjednika, stav HDZ-a kao stranke u okvire europskih pučana koja je imala najbolji rezultat od svih", naglasio je Plenković.

Plenković je istaknuo da nema nijedne druge stranke koja je pobijedila na izborima za Europski parlament i donijela 50 posto mandata.

"Jedini koji se mogu donekle uspoređivati s nama su Maltežani ili Slovenci", rekao je Plenković i napomenuo da je su po tom pitanju jači i od Francuza, Talijana, ali i Nijemaca.

Poželio sreću Hrvatskoj na Euru

Plenković se osvrnuo i na utakmicu Hrvatska-Albanija na Europskom nogometnom prvenstvu.

"Očekujem pobjedu hrvatske reprezentacije. Vjerujem da smo u subotu imali loš dan protiv Španjolske. Sutra je na redu drugo kolo skupine s Albanije. Mislim da hrvatska momčad ima sjajnu kvalitetu. Mislim i da su se izvukle određene pouke. Iz ovog što sam uspio pratiti, mislim da će izbornik Zlatko Dalić i kapetan Luka Modrić sutra nastojati razveseliti sve Hrvate u Hrvatskoj, Njemačkoj i diljem svijeta", napomenuo je.

Baš u vezi Europskog prvenstva, govorio je kratko i o slučaju predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića koji je poveo sina na utakmicu u Njemačku.

"Ne vidim ništa sporno. Sutra idemo mi na utakmicu. Ja samo želim malo sportske sreće. Ova generaciju koju vode Dalić i Modrić donijela je toliko veselja. Želim im pobjedu", rekao je Plenković.

Spomenuo je da je i on vodio sina na nogometno prvenstvo.

"Ja sam vodio svog sina u Katar. Moramo razumjeti da i mi imamo neki život, imamo djecu, supruge. Ja nastojim biti najdiskretniji, ali nije to baš prirodno, pogotovo ako ste dugo na funkciji", napomenuo je Plenković.

Osudio incident u Novom Marofu

Kratko je komentirao i slučaj tučnjave u kojoj je sudjelovao HDZ-ov gradonačelnik Novog Marofa Siniša Jenkač.

"Osuđujemo apsolutno svako nasilje pa i ovo koje je očito bilo između ljudi koji se dugi niz godina jako dobro poznaju. Cijeli će proces utvrditi koje su sve okolnosti. Poznam gospodina Jenkača, bio je saborski zastupnik, sportaš je, ima crni pojas, bavi se karateom. Meni, moram priznati nije jasno kako se to sve dogodilo, ali pričekajmo još malo što će se tu sve dokazati, je li to bila samoobrana. Ne znam i ne želim spekulirati što je to točno bilo. U svakom slučaju, kako god bilo, nije dobro. Krajnje je loše da se takvi incidenti događaju, a da u njima sudjeluju ljudi koji imaju demokratski legitimitet svojih sugrađana", istaknuo je Plenković i dodao da je Jenkač inače dobar gradonačelnik.

Premijer se osvrnuo i na pojavu legionele u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

"Iz ovoga što smo mogli čuti, u bolnici će se poduzete sve mjere i kontrole. Svima onima kojima obole, dat će se adekvatna terapija. Žao nam je što se to dogodilo", rekao je Plenković.

