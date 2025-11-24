Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?
Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.
Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u Novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin.
Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.
U okviru zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa i veliki broj koncerata, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura.
