PITAMO VAS /

Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?

Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?
Foto: Matija Habljak/pixsell

Najzanimljivije odgovore donosimo u RTL-u Danas u 16.30 sati

24.11.2025.
11:39
danas.hr
Matija Habljak/pixsell
Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.

Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u Novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin.

Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.

U okviru zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa i veliki broj koncerata, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura.

Tema dana

U našoj temi dana pitamo vas: Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?

Kratka razmišljanja i komentare možete ostaviti na Facebook stranici Net.hr-a, a najzanimljivije odgovore donosimo u RTL-u Danas u 16.30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Crni petak, pa božićna potrošačka ludnica u Hrvatskoj: 

Nova GodinaIzvođačiFestival
Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?