Kojeg izvođača biste voljeli u svom gradu na dočeku?

Dubrovnik je predstavio jedan od najbogatijih zimskih festivala do sada.

Sve počinje nastupom Doris Dragović u subotu, a Dubrovčane i njihove goste u Novu će godinu uvesti Jakov Jozinović, Hiljson Mandela i Dino Merlin.

Na samu Novu godinu planiran je koncert dubrovačkog simfonijskog orkestra i nastup Petra Graše.

U okviru zimskog festivala planirano je više od 200 različitih programa i veliki broj koncerata, a sve će stajati milijun i 300 tisuća eura.

