Ima li Plenković i dalje većinu u Saboru? Pogledajte što ste odgovorili

Bivši ministar poljoprivrede Josip Dabro dobio je mjesec dana istražnog zatvora što je otvorilo pitanje imaju li vladajući većinu u Saboru.

Prije uhićenja u srijedu, Dabro je novinarima kazao da će nakon izlaska iz zatvora razmisliti hoće li podržavati vladajuću koaliciju, u kojoj je upravo on presudna 76. ruka koja daje većinu.

Premijer Andrej Plenković poručio je da većina nije problem te da su na sastanku koalicije članovi Domovinskog pokreta bili privrženi suradnji i koaliciji.

Međutim, oporba propituje koliko su vladajući zapravo čvrsti.

U našoj anketi smo vas pitali postoji li još uvijek vladajuća većina u Saboru. Velika većina smatra da je Plenković nema. Čak 61 posto čitatelja smatra da vladajući nemaju većina u Sabor, 26 posto da postoji, a 12 posto ne zna.

'Kreće kupoprodaja'

Na našim su društvenim mrežama uslijedile brojne reakcije vezane za ovo pitanje.

"Mislim da nemaju dosta ruku! Još od kada su trebali izglasati odlazak časnika u Njemačku, a nakon što je predsjednik države odbio tu mogućnost, s obzirom na to da je takvu odluku donijela samo Vlada. Plenković je tada najavio da će se to uvrstiti u saborski dnevni red no odustao je od traženja potpore jer očito nema dosta ruku. Dabro je samo dokusurio tu klimavu većinu. No manjinci čekaju kao "zapeta puška"", komentirala je Vesna.

"Ne napušta se lako mjesto gdje se sjedi a plaća i to kakva, ide", komentirala je Zdenka. "Kreće kupoprodaja. Sajam Benkovac… pljuvanje u šake i pogodba", komentirala je Barbara. "Gospodine Penava, jedino možete koliko toliko vratiti rejting ako glasate protiv HDZ-a. A mega afera vezana za gospodu Pevec i Radić naravno ne postoji?", komentirao je Lino.

"Predsjednik Sabora tvrdi da će sljedeća sjednica biti za cca dva tjedna. Do tada će se, ak treba, pronaći ne jedan već deset žetončića", rekao je Srećko. "Sve će oni izdržati da zadrže fotelje, čak i zatvor. Još Penava veči da kak Bane ništa, a Dabro u zatvor iako ne treba. DP pomiče granice", komentirao je Dragutin.

