Ispitali partizanku (101) s inauguracije Milanovića: Što se krije iza tajne spaljivanja fratara?

Kako doznaje RTl, u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu obavljen razgovor sa Vjerom Andrijić, koja je bila jedna od gostiju na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića.

Odvjetništvo su, kako doznajemo, zanimala njezina saznanja o likvidaciji fratara u Širokom Brijegu 1945.

Tijekom istražnih radnji provedene su ekshumacije u Općini Zagvozd i druge potrebne radnje radi utvrđivanja identiteta žrtava te drugi izvidi kako bi se utvrdio identitet počinitelja.

Podsjetimo, Vjera Andrijić je pozvana na razgovor jer je u izjavi za Vida TV govorila o fratrima koji su bili naoružani.

Andrijić je u govorila o partizanskom zauzimanju Širokog Brijega. "Borba je bila, nismo imali borbu s ničim, nego s crkvom i dokle god crkva nije pala, dok popovi nisu prestali iz crkve pucati, Široki Brijeg nije pao, bila je noć. To sam ja svojim očima vidjela", navela je.

"Upali su naši u crkvu, naravski zarobili, to su bili popovi koji su imali mitraljez sa zvonika, zadnje koje je, to je bilo sa zvonika. Mi smo zarobili pet-šest popova, koliko je bilo, bili su svi, hvala Bogu, u haljama. Imali su onoga Isukrsta i mitraljez u ruci", rekla je.

Ubijeno 12 fratara

U Širokom Brijegu je u veljači 1945. godine ubijeno 12 franjevaca iz tamošnjeg samostana. Prema dostupnim podacima, ubijeni su bez suđenja, a njihova su tijela potom spaljena u blizini samostana. Katolička crkva smatra ovaj događaj mučeništvom, a franjevce iz Širokog Brijega ubraja među tzv. hercegovačke mučenike.

Nakon inauguracije Milanovića, novinarima je rekla i ovo: "Ratne su bile godine, od 1942. prošla sam Neretvu i Sutjesku i mislim da sam ja jedina ovdje koja sam ostala", istaknula je.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući u RTL-u Danas, najavio je ispitivanje Vjere Andrijić te je rekao: "Ona je na televiziji dala jednu vrlo čudnu izjavu. Do nas je dopro glas i mi smo dužni po tome postupati. Valja napomenuti da gospođa Andrijić uživa presumpciju nevinosti".

Rekao je da će se ispitati u svojstvu građana.

"Kud će nas to odvesti, to ne znamo. Valja znati da ratni zločin ne zastarijeva i da su ga od '41 do '45. mogli počiniti sve vojske koje su bile na našem tlu, onda i partizani i ustaše i domobrani. Nitko nije imun i nije rijetkost da su se vodili postupci prema osobama koje su u poodmakloj životnoj dobi", naveo je.

Odgovorio je i na pitanje kako izgleda kazneni progon protiv stogodišnjaka.

"Kazneni progon za ratne zločine ima svoju simboliku i svoju poruku. Ratni zločin ne zastarijeva i on govori urbi et orbi da se osuđuje takvo ponašanje za ubuduće. To više ima svrhu generalne prevencije nego specijalne prevencije - specijalne prevencije prema godišnjaku nema. Ja time ne zazivam niti najavljujem kaznenu odgovornost gospođe Andrić."

