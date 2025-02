Turudićeva bomba: 'Sutra će ispitati partizanku s inauguracije. Dala je vrlo čudnu izjavu'

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je kao gost u RTL-u Danas razgovarao s Ivanom Ivandom Rožić o zvijezdi inauguracije predsjednika Zorana Milanovića - Vjeri Andrijić.

Podsjetimo, ova stogodišnjakinja posljednja je preživjela partizanka iz bitaka na Sutjesci i Neretvi. U medijima je svjedočiča o partizanskom osvajanju Širokog Brijega.

Na pitanje, je li ona ispitana zbog ubojstva franjevaca u Širokom Brijegu, rekao da će se tek ispitati.

"Mislim da će sutra, u petak, biti ispitana gospođa Andrić. Ona je na televiziji dala jednu vrlo čudnu izjavu. Do nas je dopro glas i mi smo dužni po tome postupati. Valja napomenuti da gospođa Andrijić uživa presumpciju nevinosti", rekao je Turudić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavio je da će ona biti ispitana u svojstvu građana.

"Kud će nas to odvesti, to ne znamo. Valja znati da ratni zločin ne zastarijeva i da su ga od '41 do '45. mogli počiniti sve vojske koje su bile na našem tlu, onda i partizani i ustaše i domobrani. Nitko nije imun i nije rijetkost da su se vodili postupci prema osobama koje su u poodmakloj životnoj dobi", naveo je.

Odgovorio je i na pitanje kako izgleda kazneni progon protiv stogodišnjaka.

"Kazneni progon za ratne zločine ima svoju simboliku i svoju poruku. Ratni zločin ne zastarijeva i on govori urbi et orbi da se osuđuje takvo ponašanje za ubuduće. To više ima svrhu generalne prevencije nego specijalne prevencije - specijalne prevencije prema godišnjaku nema. Ja time ne zazivam niti najavljujem kaznenu odgovornost gospođe Andrić."