U posljednje vrijeme sve su češće vijesti o kašnjenju pošte, a najnoviji slučaj dolazi iz Vodica i Šibenika.

Radijski voditelj šibenskog Radio Ritma, Antonio Lučić, otkrio je da je jedno pismo, koje mu je poslano u prosincu, dobio tek u veljači. To ne bi bilo toliko neobično da pismo nije poslano iz Vodica u Šibenik, koji su međusobno udaljeni svega 10 kilometara.

"Slušateljica mi je poslala zbirku pjesama… Ni ja ne mogu virovat, ali na pečatu lipo stoji da je poslana 15.12. 2023. godine, a stigla jučer, 19. 2. 2024. godine. Računi inače dođu tek iza opomena koje dođu prije. Čak i u ratu pošta je funkcionirala točno u dan. Možda i nije do novih poštara, prije je cili sistem usporen il ko zna kako funkcionira. Nedostatak radnika ne smi bit izgovor. Mogu tek mislit šta je s onim važnim pošiljkama, poziv na sud, nekakvi drugi obvezujući papiri i sl. Očito je da sistem došao do točke kada valja učinit promjene i to one temeljne", kazao je Antonio za Morski HR.

Matematički gledano, pismo je dnevno proputovalo 151 metar ili šest metara na sat. Puž, za usporedbu, prijeđe oko četiri metra na sat.

