Osječanin Krešimir Trtanj zemaljsku kuglu prošao je više od 150 puta, obišao je sve europske zemlje te zemlje iz Sjeverne Afrike, no iz Osijeka se nije htio i neće seliti. Za nesvakidašnji poziv 48-godišnjak se odlučio još u srednjoj školi, nakon što je nekoliko puta letio zrakoplovom. Trtanj je jedini osječki pilot Croatia Airlinesa.

"Stekao sam zvanje diplomiranog inženjera aeronautike i dobio posao u osječkom Geodetskom zavodu. Čekao sam svoju priliku i uspio se zaposliti u putničkom prometu. Radio sam u kompaniji Air Adriatic, prvoj charter kompaniji u Hrvatskoj kojoj je baza u Rijeci i potom sam dobio posao u Croatia Airlinesu", priča Trtanj u intervjuu za SiB.

Nakon što je dobio akademsku titulu pilota, morao je proći i osnovno znanje letenja i to najprije na manjim zrakoplovima, konkretno na Cessni 172. Nakon 300-tinjak sati naleta, dobio je dozvolu profesionalnog pilota aviona. U intervjuu je pojasnio da se za svaki tip zrakoplova moraju proći određena školovanja. Moguće je upravljati dvama različitim tipovima, ali za svaki je potrebno proći posebno školovanje. Zanimljivo je što će uskoro, kaže, u Croatia Airlines stići avioni Airbus 220 i očekuje da će proći školovanje, nakon čega će letjeti i taj tip. Dodaje da su obvezne redovite provjere jednom godišnje na avionima te više puta godišnje na simulatorima. Između ostalog, zbog simuliranja potencijalne nesreće.

"Bilo je raznih situacija, poput turbulencija ili situacije kad pčela uđe u Pitotovu cijev i blokirala mjerenje brzine tijekom leta koji je, radi toga, bio odgođen. Do turbulencije može doći recimo, zbog bure oko Dubrovnika ili južine zbog koje dolazi do vrtloga. To se zna dogoditi oko Sarajeva", kazao je Trtanj u razgovoru za SiB.

Nerijetko s jedne ture vozi do nekoliko drugih. Ovog ponedjeljka iz Zagreba kreće put Münchena, potom u nekoliko navrata leti za Split i Sarajevo pa ponavlja rute i nakon višednevnog letenja vraća se u hrvatsku metropolu kad će biti slobodan tri dana. Tek tada će, kaže, sjesti u automobil i doći na trodnevni odmor u Osijek. Trtanj napominje da se posao pilota mora voljeti, ali također ističe da je školovanje vrlo skupo. Naglašava da aviokompanije itekako imaju potrebe za pilotima i on kaže da bi bio najsretniji kad bi se netko iz Slavonije odvažio i krenuo njegovim poslovnim stazama.

"Vjerujem da će se u Hrvatskoj zapošljavati velik broj pilota, jer smo u procesu nabave nove flote od 15 novih najmodernijih aviona. Moram naglasiti da je u doba pandemije koronavirusa velik broj pilota odustao od posla, a mi smo imali sreće i svi u Croatia Airlinesu ostali zaposleni, tada s manjim primanjima. Velik broj u svijetu i u Europi promijenio je profesiju i smanjeno je zanimanje za zrakoplovstvo zbog financijske nesigurnosti, no srećom, sad se taj promet u potpunosti ponovo vraća i sve se više leti. Osim pilota, nedostatak je i aerodromskog osoblja i nadam se da će ih biti više s ovog područja Hrvatske", zaključuje Trtanj.

Nadodaje da svaki posao ima prednosti i nedostatka. Kaže da nije često kuće, no kad mu se konačno zaredaju slobodni dani, vrijeme provodi sa suprugom i dvije kćerkice. Voli prošetati gradom, sa suprugom otići u kazalište. Naglašava da su one njegova oaza kojoj se s radošću vraća s bilo koje destinacije na svijetu.

"Obiteljski smo odlučili da ćemo ostati u Osijeku i nećemo seliti u Zagreb pa čak ni u Dubai ili u Kinu gdje sam imao prilike otići. Ja ionako čim dotaknem zagrebačko tlo, da se našalim, ponovo letim. Ovaj put automobilom za Osijek koji je, bez obzira na bilo koju popularnu i modernu destinaciju koju sam obišao, a obišao sam ih puno, meni najljepši na svijetu", naglašava Trtanj.

