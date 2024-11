Glavni nutricionist Stipe Miočića, Paul Biondich, hrvatsko je kanadski znanstvenik koji više od 20 godina radi s profesionalnim borcima u UFC-u, a s Miočićem radi od 2012. godine. Ovaj nutricionist osmišljava programe sportske prehrane za vrhunske i profesionalne sportaše. Radio je tako sa sportašima iz NHL-a, MLS-a, MLB-a, profesionalnog boksa, brojnim reprezentativcima iz Kanade.

Nedavno je otkrio koja je, po njegovu mišljenju, "tajna" vrhunskih rezultata u sportu koje postižu hrvatski sportaši i sportašice i to u svom izlaganju za međunarodnu konferenciju Meeting G2 koja se održala u Zagrebu i na kojoj se okupilo više više od 280 studionika iz poslovnog svijeta Hrvatske i dijaspore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Biondich je u svom izlaganju rekao da se mnogo priča o tome zašto tako mala zemlja kao Hrvatska ima tako uspješne sportaše. Odmah navodi da je prvi očiti razlog genetika.

Foto: Instagram Paul Biondich screenshot

'Visina kao genetska prednost'

"Hrvatski genetski potencijal za sport jednostavno je mnogo viši nego kod bilo koje druge zemlje. Moramo se zapitati zašto je tome tako. Mnogi su pokušali analizirati ovu temu, a ja je dijelim na dva dijela: priroda i odgoj. Priroda se odnosi na, kako bismo rekli, 'Bogom dane genetske prednosti' koje Hrvati imaju. Jedna od njih je visina – Hrvati su jedni od najviših ljudi u Europi. Visina očito ima velike prednosti u sportu, iako bi Luka Modrić možda imao nešto za reći o iznimkama od tog pravila", rekao je Biondich na konferenciji MG2.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Inteligencija i strast '

"Mislim da su Hrvati iznimno inteligentni ljudi, a inteligencija je ključna za donošenje dobrih odluka u sportu, kao i u poslu. Nadalje, tu je EQ, emocionalna inteligencija. Ovo je možda pomalo diskutabilno, jer Hrvati ponekad mogu biti strastveni, ali mislim da je u smislu sportske izvedbe to prednost. Pomaže nam da prebrodimo granice i teške situacije. Genetski gledano, u sportovima poput brzine, snage, izdržljivosti i koordinacije, uspjesi poput osvajanja zlatnih medalja i svjetskih prvenstava pokazuju da su ti genetski atributi snažniji od prosjeka. Po glavi stanovnika, najbolji smo na svijetu, sto posto", rekao je.

Foto: Instagram Paul Biondich screenshot

Nastavio je da je genetika prirodna strana i Bogom dan genetski potencijal, ali da je tu i - odgoj.

"Odgoj dijelim na dva dijela: učenje i okolišni faktori. Hrvati imaju fenomenalne trenere, svjetske klase. Romeo Jozak često govori o ovome, ne samo u nogometu nego i u drugim sportovima. Kada kombinirate genetsku nadmoć s jakim sustavom učenja i treniranja, počinjete shvaćati kako se taj potencijal ostvaruje", rekao je Biondich.

'Pro-testosteronska prehrana'

Nastavio je da okolišni faktori uključuju i prehranu. Ovaj nutricionist navodi da je prehrana u Hrvatskoj vrlo "pro-testosteronska" te da optimizira razinu testosterona kod muškaraca i žena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Instagram Paul Biondich screenshot

"Testosteron nije samo muški hormon; jednako je važan i za žene. Hrvatska hrana, poput organskog mesa i crvenog mesa, ključna je za sportske performanse. Crveno meso, usput rečeno, najzdravije je meso na svijetu, unatoč onome što neki govore. Nadalje, tu su i fermentirani proizvodi, poput kiselog kupusa, koji poboljšavaju zdravlje crijeva i pomažu jetri u metabolizaciji viška estrogena, čime se dodatno optimizira testosteron", pojašnjava Biondich.

A tu je i neizbježno sunce, kao posljednji okolišni faktor koji navodi ovaj nutricionist.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Sunčeva svjetlost potiče proizvodnju vitamina D3, koji zapravo nije vitamin već hormon s ogromnim prednostima za snagu, oporavak i izražavanje genetskog potencijala. Dakle, uz hrvatski način života, sunce, hranu i treniranje, dolazimo do jedinstvene kombinacije koju nijedna druga zemlja ne nudi", navodi ovaj stručnjak.

Za njega ništa manje važan faktor je i "hrvatska ljubav prema Bogu". Hrvatska je vrlo religiozna zemlja, a sve ovo dolazi od Boga. Važno je zahvaliti, jer je to duboko ukorijenjeno u našoj kulturi. Kada spojimo Bogom dane gene – visinu, IQ, EQ, brzinu, snagu, koordinaciju – s optimiziranim okolišem za odgoj, učenjem, prehranom, suncem i vjerom, mislim da dolazimo bliže odgovoru zašto su Hrvati najbolji sportaši na svijetu".

Biondich je za ranije za Croatiaweek.com otkrio detalje iz početka suradnje sa Stipom Miočićem. "Počeo sam raditi sa Stipom početkom 2012. Čuo sam za ovog hrvatskog UFC teškaša iz Clevelanda Ohio i bio sam zainteresiran pomoći jednom sugrađaninu Hrvatu jer sam u to vrijeme radio s UFC borcima već 10 godina. Došao sam do njegovog menadžera da vidim treba li im trener sportske prehrane i tako sam se vozio 4,5 sata od Toronta do Clevelanda na razgovor, ostalo je povijest", rekao je Miočić.

'Najbolja proteinska pločica na svijetu'

Opisao je i pozadinu svog posla na vrlo plastičan način: "Moja je uloga odvojiti činjenice od fikcije kada je riječ o sportskoj prehrani, au ovoj industriji definitivno ima puno fikcije. Proučavam prehrambene tvrtke na globalnoj razini u potrazi za najnaprednijim dodacima sportske prehrane i protokolima u svijetu. Istražujem koji su najnoviji trendovi u visokoučinkovitoj prehrani ne samo u SAD-u i Kanadi, već i što se događa u Njemačkoj, Engleskoj, Australiji i Rusiji. U jednom sam trenutku imao bazu podataka od preko 500 proteinskih pločica na svom računalu, tako da kad me netko upita koja je najbolja proteinska pločica na svijetu, mogao sam odgovoriti iz činjenične perspektive, a ne iz mišljenja. Mišljenja vam ne daju svjetska prvenstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako sportaš treba pomaknuti određenu metriku, trčati brže, skočiti više, brže se oporaviti, poboljšati omjer snage i težine, bez obzira na metriku, moram moći pomaknuti tu iglu. Ako ne mogu, nisam uspješan u svojoj ulozi. Za to je potrebno puno vremena da se shvati prava znanost koja stoji iza toga kako tijelo funkcionira iz perspektive ljudske fiziologije i što je još važnije koji su koraci koji ograničavaju brzinu i koji utječu na taj ishod. Kada to shvatite, dobit ćete rezultate".

POGLEDAJTE VIDEO Roberto Soldić o meču Miočića