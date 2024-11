Stipe Miočić se emotivno oprostio: 'Hrvatska, u svakoj bitci sam vas osjetio uz sebe!'

Stipe nije uspio svladati Jonesa, ali nas je sve ostavio ponosim i u toj borbi, a sada se i službeno oprostio o svih na društvenim mrežama.

"Krenimo s time da sam dobro. Prošao sam kroz puno toga gorega. Nadam se da su svi uživali u showu. Nevjerojatan način odlaska. Počeo sam ovo putovanje borbama u lokalnim kuglanama, a završio rasprodanim Madison Square Gardenom. Teško može bolje od toga.

Žao mi je što nisam donio pobjedu, no ne možeš to napraviti svaki put. Nekad nije tvoja noć, to je priroda zvijeri, kao što niti ne možeš isplanirati savršen kraj u ovom sportu. Mislim da je savršen kraj u tome što sam imao priliku to sve doživjeti i napraviti. Svi ste mi dali jako puno, nadam se da sam vas učinio ponosnima. Hrvatsku i Cleveland u prvom planu. U svakoj sam vas bitci osjetio uz sebe.

Marcusu Marinelliju i Strongstyle timu. Počeli smo zajedno, završili smo zajedno. Plakali smo zajedno i krvarili smo zajedno. Kad bi ljudi samo znali cijelu priču o svemu što smo prošli. Možemo napisati prilično dobru knjigu. Nema nikoga drugog s kime bih podijelio ovo putovanje. Najbolji dio je da ćemo zauvijek ostati obitelj. Marcus, moj je otac preminuo, ali znam da je cijenio što si istupio i bio očinska figura kad mi je bilo potrebno. Imali smo paklenu utrku. Meni si posvetio godine svog života i napisali smo povijest na snu i tvojoj viziji. Sad imamo više vremena da pijemo vino i igramo euchre dok ismijavamo Bobbyja jer je užasan u obrani.

Mojim protivnicima, hvala vam svima. Naučio sam nešto od svakoga od vas i bila je čast ići s vama u rat, braćo.

Mojoj supruzi, ti si moja stijena. Ovaj brod ne plovi bez tebe. Toliko si puno žrtvovala za ovaj san i volim te. Bog zna koliko sam te trebao i motiviraš me više nego itko. Mojoj djeci, sve što sam ikad napravio je za vas dvoje. Mojoj majci, znam da ovo nije karijera kakvu bi odabrala za mene, no od prvog dana si bila u mom kutu. Bili smo ti ja", napisao je Stipe.

I na kraju, fanovima, vi ste žila kucavica ovog sporta. Vi ste ono što MMA čini tako sjajnim. Bez vas mi borci ne bismo ni postojali. Osjećaj koji ste mi davali dok hodam prema oktagonu zauvijek je zapisan u mojem sjećanju. Hvala vam za to. Ne idem nikamo. Uzbuđen sam zbog početka nekih novih projekata, povratka podcasta, a onda ću s vama proći sve svoje borbe.

Do moje iduće borbe... Samo se šalim, samo se šalim!" zaključio je.

Možemo samo reći za kraj: Stipe, hvala ti na svemu!

