Pao je Facebook! Tisuće korisnika prijavljuju probleme s pristupom mreži

Brojni korisnici Facebooka u nedjelju ujutro prijavili su poteškoće s korištenjem te društvene mreže.

Na platformi Downdetector nekoliko je tisuća ljudi prijavilo smetnje. Korisnici su prijavili probleme, uključujući neuspješne pokušaje prijave putem aplikacije i web stranice, kao i spora ili nedostupna ažuriranja novosti.

Foto: Downdetector/Screenshot

Neki od njih imaju poteškoća s prijenosom fotografija i videozapisa ili slanjem poruka putem Messengera.

"Korisnički račun trenutačno je nedostupan zbog problema na stranici. Očekujemo da će ubrzo biti riješen. Pokušajte ponovno za nekoliko minuta", poruka je koja se prikazuje pri pokušaju ulaska na Facebook.

Foto: Screenshot/Facebook

Uzrok kvara još uvijek nije poznat. Iz Mete se zasad nisu službeno oglasili o tome što je izazvalo poteškoće niti kada bi problem mogao biti u potpunosti otklonjen.