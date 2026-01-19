FREEMAIL
Jedna voditeljica, tri glumice i sjajni 'Dosje Jarak': RTL-ovci se bore za 'Večernjakovu ružu'

Foto: Rtl

Za svoje favorite možete glasati od 18. siječnja do 13. ožujka.

19.1.2026.
23:23
danas.hr
Rtl
Stigle su nominacije za Večernjakovu ružu! 

RTL ove godine ima četiri nominacije, a riječ je o:

Antoniji Blaće koja je nominirana u kategoriji TV osoba godine. Blaće se odlično snašla u voditeljskoj ulozi showa "Život na vagi", projektu u kojem se prvi put okušala kao kreativni producent. (kategorija 1, osoba 1).

Foto: Rtl

U kategoriji novo lice godine nominirane su Lidija Kordić i Lidija Penić-Grgaš. Kao Zora i Cvita Runje oduševile su televizijsku publiku u seriji 'Divlje pčele' i još jednom dokazale zašto su jedne od najperspektivnijih mladih glumačkih lica u regiji. (kategorija 7, osoba 5).

Foto: Rtl

Njihova 'sestra', Ana Marija Veselčić nominirana je u kategoriji glumačko ostvarenje godine. Ulogom Katarine Runje u 'Divljim pčelama' oduševila je gledatelje i televizijsku kritiku koja komplimentira njezin talent, savršenu dikciju i karizmu. Članica je ansambla HNK u Splitu i jedna je od najzapaženijih glumica svoje generacije.  (kategorija 5, osoba 4).

Foto: Rtl

U TV emisiji godine nominiran je 'Dosje Jarak'. Prvi hrvatski true crime format detaljno istražuje važne, često nepoznate teme, koristeći temeljne analize i dosad nepoznate izvore pričajući nove priče o nekim od najvećih zločina (kategorija 3, osoba 2).

Foto: Rtl

Za RTL-ove osobe i emisije nominirane u Večernjakovoj ruži glasati možete SMS-om na broj 60085 (upišite ključnu riječ RUZA2025 te broj kategorije i osobe kojoj dajete svoj glas, npr. RUZA2025 32), pozivom na broj 065 900 900 (slijedite govorne upute za glasanje; prvo birate broj kategorije za koju glasate, a zatim broj osobe) ili pak slanjem kupona koji svakog petka izlazi u Ekranu, TV vodiču Večernjeg lista, te subotom i nedjeljom u Večernjem listu.

Za svoje favorite možete glasati od 18. siječnja do 13. ožujka.

Lidija KordićAntonija BlaćeLidija Penić-grgašAna Marija VeselčićDosje JarakAndrija JarakVeČernjakova RuŽaNominiraniNominacije
