Ovo su ljekarne dežurne ovog vikenda: Donosimo popis po hrvatskim gradovima

Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

Provjerite koja ljekarna u subotu 17. siječnja i nedjelju 18. siječnja radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalazi.

DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU

Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3

Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291

Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1

Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4

Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU

Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4

Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI

Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU

Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

