FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
AKO VAM ZATREBA /

Ovo su ljekarne dežurne ovog vikenda: Donosimo popis po hrvatskim gradovima

Ovo su ljekarne dežurne ovog vikenda: Donosimo popis po hrvatskim gradovima
×
Foto: Patrik Macek/pixsell

Provjerite koja ljekarna radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalazi

17.1.2026.
15:40
danas.hr
Patrik Macek/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.

Provjerite koja ljekarna u subotu 17. siječnja i nedjelju 18. siječnja radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalazi.

DEŽURNE LJEKARNE U ZAGREBU

  • Gradska ljekarna Zagreb, adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3
  • Ljekarna Črnomerec, adresa: Ilica 291
  • Ljekarna Trešnjevka, adresa: Ozaljska 1
  • Ljekarna Dubrava, adresa: Grižanska ulica 4
  • Ljekarna Novi Zagreb, adresa: Avenija Većeslava Holjevca 22

DEŽURNE LJEKARNE U SPLITU

  • Ljekarna Splitsko - dalmatinske županije, adresa: Ulica Josipa Pupačića 4
  • Ljekarne Prima Pharme, adresa: Ul. kralja Stjepana Držislava 22 (Sirobuja SuperKonzum)

DEŽURNE LJEKARNE U RIJECI 

  • Ljekarna Jadran - Centar, adresa: Riva 18

DEŽURNE LJEKARNE U OSIJEKU 

  • Centralna ljekarna, adresa Trg Ante Starčevića 7

POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje - Sve više opasnih tvari u začinima i čajevima, čak i u ljekarnama!

LjekarneLijekRadno Vrijeme
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
AKO VAM ZATREBA /
Ovo su ljekarne dežurne ovog vikenda: Donosimo popis po hrvatskim gradovima