Ovo su ljekarne dežurne ovog vikenda: Donosimo popis po hrvatskim gradovima

MNOGIMA OMILJENI NAPITAK /
Hrvati, znate li što pijete? Donosimo šokantne rezultate analize: 'Imaju i kancerogeni učinak'
Provjerite koja ljekarna radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalazi
Kako biste tijekom vikenda uvijek imali pristup potrebnim lijekovima i zdravstvenim proizvodima, pripremili smo pregled dežurnih ljekarni u najvećim hrvatskim gradovima.
Provjerite koja ljekarna u subotu 17. siječnja i nedjelju 18. siječnja radi u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku i gdje se točno nalazi.
POGLEDAJTE VIDEO: RTL Danas doznaje - Sve više opasnih tvari u začinima i čajevima, čak i u ljekarnama!