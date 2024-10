Otvoren natječaj za dodjelu stipendija: 'Ide i humanitarni koncert u riječkom HNK'

Prije nekoliko dana raspisan je natječaj za dodjelu studentskih stipendija "Zaklade Prsten". Dodijelit će se 20 stipendija koje iznose 300 eura mjesečno u akademskoj godini 2024./25 ili sveukupno 3000 eura za 10 mjeseci.

Natječaj je otvoren do 25. listopada 2024. do 23:59 sati, a upravitelj "Zaklade Prsten", prof. dr. sc Ivo Grgić, akademik i profesor na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, kaže da će možda biti podijeljeno i više stipendija od 20, ovisno o mogućnostima Zaklade kroz čiji se rad do sad podijelilo 370 stipendija.

"Ukupno je podijeljeno oko 330 tisuća eura za stipendije, ali su sveukupni izdaci i veći jer Zaklada financira i popratna događanja stipendista kao što je dolazak na potpis ugovora te nazočnost tradicionalnom

godišnjem humanitarnom koncertu za Zakladu", otkriva prof. Grgić.

Nekoliko je izvora financiranja Zaklade - najznačajniji dobrotvori su članice i članovi 'Udruge Prsten', kao fizičke osobe ili tvrtke, ali i prijatelji udruge Prsten.

Koncert 'Prsten za budućnost'

"U posljednje doba značajna sredstva dolaze od humanitarnog koncerta za zakladu Prsten pod nazivom 'Prsten za budućnost'. Ove godine koncert je 13. listopada u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana pl. Zajca u Rijeci. Imamo slatke brige jer je znatno veći interes nego što je mjesta u kazalištu. Zahvaljujući umjetnicima koji rado pomažu našu aktivnost, ali i sponzorima, kao upravitelj Zaklade se veselim konačnom financijskom izvješću. Jer kao dobri gospodari, mi se već brinemo da imamo dovoljno sredstava za akademsku 2025/26. godinu jer su za ovu akademsku godinu sredstva osigurana. Ali, mi smo zahvalni za svaki uplaćeni cent u fond Zaklade i cijeli rad je javan jer svaki donator može dobiti detaljno izvješće o trošenju sredstava", navodi prof. Grgić.

Inače, Zaklada Prsten utemeljena je 16. travnja 2007. i prof. Grgić kaže da često za nju kažu da je perjanica Udruge Hrvata BiH "Prsten" u čijim okvirima djeluje i zaklada.

"Kao i to da će udruga 'Prsten' postojati dok postoji i Zaklada. A kako je pokazala svoju stabilnost, zahvaljujući jasnoći svoga djelovanja, zaklada 'Prsten' će još dugo djelovati na korist budućih stipendista kao i mnoštva donatora koji je podržavaju. Bivši stipendisti 'Zaklade Prsten' danas su uspješni stručnjaci u svojim područjima, a neki od njih vrlo su aktivni u radu Udruge Prsten. Zakladu vodi Upravni odbor te upravitelj Zaklade", rekao je prof. Grgić.

Nastavio je da će ukupni trošak Zaklade ove godine biti gotovo 70 tisuća eura. Jedan od uvjeta za dobivanje stipendije je da postoji poveznica kandidata s Bosnom i Hercegovinom, ali i da ne prima neku drugu stipendiju.

Uvjeti stipendiranja

"Uvijek je interes za stipendiju veći od naših mogućnosti te kriteriji za rangiranje su jasni i lako provjerljivi. Dokaz tome je da niti jedan upit odnosno prigovor nije 'pronašao' našu grešku. Najveći dio ukupno mogućih bodova se dobiva na uspjeh studiranja te materijalni status - ukupno 70 posto. A 30 posto su drugi mjerljivi pokazatelji kao

što su dekanova i rektorova nagrada, invalidnost kandidata ili užeg člana obitelji pa do aktivnosti u udruzi Prsten. I koliko god smo sretni kada okončamo „posao“ tj. objavimo rezultate Natječaja, istovremeno smo i tužni jer su mnogi ostali ispod crte", navodi prof. Grgić.

Naš sugovornik kaže i da se vesele svakoj prijavi i to s razlogom više. "Stipendija Zaklade Prsten je ulazak u veliku obitelj Prsten gdje naš Klub poduzetnika čeka nove mlade stručnjake. Vrata su otvorena, treba doći i kroz njih proći", navodi prof. Grgić.

Više detalja o uvjetima natječaja za dodjelu stipendija "Zaklade Prsten" pogledajte OVDJE.

