Vrućina je popustila na zadovoljstvo mnogih, a nakon nešto mirnije nedjelje početak tjedna ponovno prilično nestabilan jer do naših krajeva stiže vlažniji i po visini malo svježiji zrak.

PONEDJELJAK

Prijepodne barem djelomice sunčano, no već mjestimice može biti kiše i grmljavine, vjerojatnije na sjevernom Jadranu i zapadnim predjelima unutrašnjosti. Bit će tiho ili uz slab vjetar, a na sjevernom Jadranu do umjeren sjeverac. Jutarnja temperatura od 15 do 20 stupnjeva, na Jadranu između 21 i 26 stupnjeva.

U središnjim i sjeverozapadnim predjelima u poslijepodnevnim satima vrlo su vjerojatni mjestimični pljuskovi i grmljavina, a lokalno mogu biti i izraženiji uz pojačan vjetar, a ne može se isključiti ni mogućnost tuče. Najviša temperatura od 28 do 31 stupnjeva.

Poneki stupanj toplije bit će na istoku, osobito u Posavini i Podunavlju, do 33 stupnja. Bit će pretežno ili djelomice sunčano. Lokalni pljuskovi bit će vjerojatniji u zapadnijim predjelima.

U Dalmaciji se također očekuje jači razvoj oblaka, osobito u njezinoj unutrašnjosti, no nevere se mogu proširiti ponegdje i do obale, čak je moguće i do najbližih otoka pa je prije isplovljavanja potrebno provjeriti radarske slike. Bit će vruće, a kasnije poslijepodne jačat će sjeverni vjetar i bura.

Na zapadu i drugi dio dana vrlo nestabilan pa uz promjenljivu naoblaku treba računati na pljuskove, često i izražene, kako u gorju tako i u Istri te na moru. Uz njih svakako može biti kratkotrajno olujnog vjetra pa i tuče. Najviša dnevna temperatura bit će između 28 i 33 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti će sve do četvrtka biti nestabilno, a osobito s utorka na srijedu bit će povremene kiše pa i grmljavine. Stići će i svježiji zrak pa će od četvrtka i noću i danju biti manje toplo. Potom prema vikendu stabilnije i postupno toplije, danju ponovno vruće.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu početkom tjedna također nestabilno, no uz više sunčana i suha vremena nego u unutrašnjosti. Mjestimični neverini u utorak uglavnom na sjeveru, a u srijedu i četvrtak moguće i drugdje, no neće biti česti. Vrućina će još malo popustiti od četvrtka kada će zapuhati jaka bura koja bi početkom idućeg vikenda trebala oslabjeti.