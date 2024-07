KBC Zagreb poručio je u petak, nakon pisanja medija da su zbog hakerskog napada nestali podaci pacijenata pa onkološki bolesnici moraju čekati na zračenje, da će rad uskoro biti normaliziran te će djelatnici Zavoda za planiranje i provođenje radioterapije raditi u tri smjene i vikendom.

"U narednim danima uz značajne napore svih djelatnika Zavoda za planiranje i provođenje radioterapije, rad u tri smjene i vikendom, normalizirat ćemo rad u najkraćem mogućem roku uz održanje kvalitete rada kao prije napada", odgovorio je KBC Zagreb na upit Hine.

Pojašnjavajući situaciju, iz KBC-a su naveli kako na sam dan kibernetičkog napada na KBC Zagreb, 27. lipnja, niti jedan od pet linearnih akceleratora nije radio.

Već idući dan, 28. lipnja, nakon sigurnosnih provjera s radom su započela dva uređaja, dok su preostala tri bila van funkcije zbog neophodne sigurnosne provjere do 10. srpnja oko 13 sati.

"Svo vrijeme hitna palijativna zračenja uredno su provedena na dva funkcionalna uređaja, uz produljenje radnog vremena djelatnika do 23,30 sati. Zbog navedenog smo bolesnicima koji su bili u tijeku zračenja, kao i za one koji su bili pripremljeni za početak zračenja, bili prisiljeni izraditi nove planove zračenja s čime smo započeli 10. srpnja nakon 13 sati", naveli su iz KBC-a.

Jučer, 11. srpnja, zračeno je prvih 10 bolesnika.

"Kako u periodu onesposobljenosti za rad čak tri od ukupno pet linearnih akceleratora nismo znali do kada će trajati navedeno stanje, nismo mogli dodatno preuzimati nove bolesnike za planiranje zračenja", istaknuli su iz KBC-a.

Nakon jučerašnjeg starta sa zračenjem na linearnom akceleratoru Siemens Oncor, danas se započelo sa zračenjem na linearnom akceleratoru Siemens Varian Halcyon. Također, danas poslije podne započinje zračenje bolesnika za koje je napravljen plan zračenja.

Ministarstvo zdravstva odgovorilo je kako su o situaciji zatražili očitovanje KBC-a Zagreb.

O svemu se oglasio i ministar zdravstva Vili Beroš.

"Uređaji rade do 23 sata, radi se u smjenama da se sve stigne", rekao je ministar Beroš te dodao da je razgovarao s ravnateljem bolnice te da ne misli da se prekasno reagiralo.

Kekin: Pacijenti na KBC Zagreb ne mogu primiti radioterapiju od hakerskog napada

Zastupnica Možemo! i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin upozorila je u petak da onkološki pacijenti na KBC-u Zagreb već 10 dana, otkad se dogodio hakerski napad na tu instituciju, ne mogu primati radioterapiju, što je ocijenila skandaloznim i nevjerojatnim.

"Rebro (KBC Zagreb) nije u mogućnosti davati radioterapiju onkološkim pacijentima otkako se dogodio hakerski napad jer im nedostaju bazični nalazi CT simulatora kojeg mora napraviti svaki onkološki pacijent prije nego što ide na terapiju zračenjem i preko kojeg liječnici znaju kada, koga, koliko i gdje zrače", upozorila je Kekin.

Hakerski napad na ovu zdravstvenu instituciju, podsjetila je, dogodio se prije 10 dana. Zna se, a znaju to i njihovi liječnici, da svako odgađanje terapije povećava rizik za recidiv, naglasila je.

"Ono što je skandalozno, mimo toga da uopće nisu imali nikakav backup, je način na koji se to komunicira. Prvi dan je izašao pomoćnik KBC-a i rekao "mi smo do jutra sasvim u redu", to je toliko nadrealna izjava koja govori samo o tome da on nema pojma što znači hakerski napad na zdravstveni sustav i pitanje je kako je moguće da je on pomoćnik ravnatelja", poručila je.

Na KBC-u Zagreb već 10 vlada potpuna omerta, zavjet šutnje, dodala je i istaknula kako je ona saznala za ovaj problem jer su joj se obratili pacijenti i kolege liječnici kako bi ukazala na to sa svoje pozicije javnosti.

"I zaista želim da se o tome govori svaki dan jer se inače situacija za te pacijente neće rješavati. Pozivam ministra Beroša da izađe pred javnost, pred te pacijente i kaže im što mogu očekivati od svog liječenja. Ovo je skandalozno i potpuno nevjerojatno", naglasila je.

Pomoćnik ravnatelja KBC-a Zagreb Milivoj Novak potvrdio je u četvrtak za 24sata da je plan zračenja nekih pacijenata nakon hakerskog napada izgubljen.

