I opet se nastavlja prepucavanje na relaciji Milanović-Butković. Predsjednik Zoran Milanović je danas u Splitu komentirao ministra prometa Olega Butkovića. "Čovjek je uhvaćen kako trguje utjecajem, koje namješta radna mjesta koje ne možeš dobiti tek tako, domaćinska, s lijepim plaćama. To je iznudio od kontraktora koji radi za njega. Zamisli taj odnos međuovisnosti. On će kad-tad nositi prugastu uniformu. Treba reći jasno. Butković se 'outao' porukama za koje on i Plenković tvrde da su krivotvorene. Nisu", poručio je Milanović iz Splita.

Brzo je opet stigao i odgovor Butkovića koji je objavio video s kravom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zorane, čujem da si mi iz Splita opet prijetio da ću nositi prugastu uniformu i da ćeš mi sve uzeti. Kako te bar malo ne zapeče savjest kad to izgovaraš? Stvarno bi mi i nju uzeo? Oleg", napisao je Butković uz objavu videa.

"Neće tebe meni nitko uzet...ni Zoran...ni njegov rođak...ajde...ajde", govori Butković u videu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već se jutros ministar prometa Oleg Butković oglasio na svom Facebooku. Podsjetio je da ga je nekoć predsjednikZoran Milanovićhvalio, pa je Milanoviću uputio i poruku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dobro jutro Zorane, jučer si me hvalio, a danas bi me hapsio. Što se u međuvremenu promijenilo? Ja i dalje radim isti posao, još više projekata je završeno, jedina razlika su ona dva pitanja koja sam ti postavio i na koja još nisi odgovorio. I sad sam lopov i sve bi mi uzeo. Iza mene će, kako si i sam rekao u Rijeci 15.06.2022., ostati završeni projekti, a iza tebe ostaje samo posijano sjeme zla, mržnje i destrukcije. Kako bi rekao pokojni Vlado Gotovac u čuvenom govoru ispred zgrade komande 5. vojne oblasti: "Sramit će ih se njihove obitelji, jer su uništavali tuđe obitelji."Srdačan pozdrav, Oleg", napisao je Butković na Facebooku.