Predsjednik Zoran Milanović posjetio je obnovljenu zgradu gradske vijećnice u Varaždinu gdje je održao radni sastanak s predstavnicima varaždinske gradske uprave. Niti ovoga puta nije štedio HDZ i premijera Andreja Plenkovića, te se obrušio na ministra prometa Olega Butkovića. Otkrio je i koga vidi u vladi nacionalnog spasa.

Ponovo se obrušio na ministra prometa Olega Butkovića. "Ja inače ustajem u 6 sati, i ranije što sam stariji. Imali ste lidere i zločince koji su ustajali rano. Ja liježem iza ponoći, u 6 više ne mogu spavati. Butković, ja ne znam, možda mora pomusti krave, brojati novce... Gledaš je li Oleg nešto stavio na mobitel, je li ima gramatičke greške...Oleg, Oleg. Kupuj prugasto 'odelo'. Bit će ti suđeno, i neću to raditi ja, a i svima i onima koji su onaj plin ukrali", rekao je između ostaloga Milanović.

I opet se ekspresno, kako to već traje danima, Butković oglasio na Facebooku.

"Zorane, čujem da si mi danas opet prijetio iz Varaždina i još jednom poručio da kupim "prugasto odelo". Kad si to isto rekao jučer u Splitu nisam ti htio odgovoriti istom mjerom, ali sada hoću. Znaš li Zorane što je tzv. stezulja? To je jedna bijela košuljica koja bi ti baš lijepo pristajala. P.S. Drago mi je čuti da ustaješ u 6 i da si imao potrebu to objaviti javnosti. A još mi je draže čuti od tebe da pratiš moje jutarnje objave i u njima tražiš gramatičke pogreške. Za razliku od tebe, ja pratim tvoje laži i ustrajno ih razotkrivam. Jesi li se čuo danas možda sa Zlatkom Komadinom? Zna li se što o lukobranu? Srdačan pozdrav, Oleg", napisao je Butković.

