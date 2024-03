Bivši predsjednik HDZ-a i premijer Tomislav Karamarko oglasio se na svom Facebook profilu o svom dolasku na Opći sabor HDZ-a.

U javnosti se počelo špekulirati o razlozima njegova dolaska te hoće li se kandidirati. On je rekao da se i dosad pojavljivao na događajima za koje je dobio poziv, ali i da je očekivao da će ovaj put to izazvati veliki interes javnosti.

Tvrdi da zasad ni sa kim nije razgovarao niti dogovarao kandidaturu.

"Moram priznati da sam dvojio ići na Sabor ili ne!? No, kad se pred nacijom uprizorio PRH sa svojom predizbornom bravurom, nakićenom verbalističkim savršenstvom, najavom "smrt fašizmu-sloboda narodu" koalicijom kojoj će ON (a tko drugi) biti na čelu, ipak sam odlučio doći do Lisinskog", napisao je Karamarko.

Dodao je i da se ne slaže sa svim politikama vrha HDZ-a, ali i da prihvaća i priznaje sve što je bilo dobro. Predložio je i veliku domoljubnu koaliciju za pobjedu na izborima.

"Ovim putem predlažem vodstvu stranke da HDZ formira što širu koaliciju domoljubnih, suverenističkih stranaka i tako se odupre i savlada najezdu protuhrvatskih, teškom demagogijom naoružanih, snaga. Galopiraju kozačkom energijom i neće birati sredstva.O toj koaliciji treba razgovarati sa Hrvatskom strankom prava, Hrvatskim bilom, Domovinskim pokretom i svakako umirovljenicima. Siguran sam da bi i braniteljske udruge podržale ovakvu opciju", zaključio je Karamarko.

Smatra da Tuđmanova stranka mora opstati, ali u onom obliku kako to narod želi i osjeća.

"Ulazimo u još turbulentnija vremena i svi koji želimo sačuvati našu, krvlju stečenu neovisnu Hrvatsku, moramo biti jedinstveni. Kao nekad!!Svijest da su naš identitet, a moguće i opstojnost, ugroženi dovela me danas u Lisinski. Tuđmanova stranka mora opstati ali u onom obliku kako je narod želi i osjeća. Prepustiti Hrvatsku u ruke onima kojima je vanjskopolitički doseg Banja Luka bila bi tragedija naše generacije", zaključio je Karamarko.

