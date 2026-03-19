Trijumf na najzahtjevnijem europskom tržištu: Održana prva Game Changer konferencija u Švicarskoj

Održana je prva Game Changer konferencija u Švicarskoj, a dojmovi se još uvijek sliježu.

Time je službeno otvorena šesta lokacija na mapi Game Changer događanja, čime je dodatno ojačana naša prisutnost diljem Europe. Kada tome dodamo činjenicu da je švicarsko tržište jedno od najzahtjevnijih u Europi, ovakav spektakularan početak dobiva još veću važnost.

Više od 200 sudionika već u prvoj godini te preko 30 iznimnih međunarodnih govornika i stručnjaka podijelilo je svoja iskustva i uvide, pokazujući kamo tehnologija vodi medicinu, dugovječnost, biohacking te budućnost zdravlja i financija. Izvan pozornice, brojni sastanci, razgovori i neformalna druženja dodatno su obogatili našu mrežu i učvrstili Game Changer zajednicu.

Posebno odabrana lokacija - Zentrum Glockenhof

U srcu ove poznate zgrade u samom centru Züricha nekada se nalazila glockengiesserei - radionica za lijevanje zvona koja je oblikovala kulturni identitet grada, a kasnije je 1911. kompleks preuređen u današnje središte kulture, učenja i suradnje.

Za lokaciju održavanja konferencije odabrana je jedinstvena građevina - Zentrum Glockenhof. Riječ je o centralnoj event lokaciji za seminare, konferencije, radne sastanke, radionice, koncerte, vjenčanja i druge događaje, a atraktivni prostor obuhvaća više soba i dvorana, uključujući i povijesnu St. Anna Kapelle. Neke dvorane zaštićene su kao spomenici povijesti, što prostoru daje poseban ambijent.

Teme koje imaju značenje

Game Changer Zürich nastao je kao ideja izgradnje ozbiljne, multidisciplinarne zajednice oko budućnosti zdravlja, medicine i ljudskog potencijala - utemeljene u jednom od najnaprednijih zdravstvenih sustava na svijetu - švicarskom. Na dvije pozornice tijekom jednog dana izmijenili su se brojni stručnjaci - od doktora, znanstvenika, osnivača i investitora - koji su raspravljali o temama dugovječnosti, wellness inovacija, MedTecha i brojnih drugih.

Žene predvodile listu govornika

Na premijernom izdanju konferencije u Švicarskoj više od 50 % naših govornika bile su žene. To nije bilo samo slavlje ravnopravnosti - radilo se o postavljanju novih standarda za budućnost industrije događanja. Vjerujemo da inovacija napreduje kroz raznolikost. Kada su različiti glasovi dobili priliku, nastajale su ideje koje su zaista mijenjale pravila igre.

Također smo bili ponosni što smo nastavili našu snažnu predanost kao dio globalne inicijative za održivost u industriji događanja. Sa svakim događajem koji smo organizirali pomicali smo granice - stvarajući platformu koja je bila uključivija, održivija i utjecajnija.

Black Velvet by Game Changer Švicarska

Nakon konferencije uslijedila je naša poznata Black Velvet večer za sve sudionike i partnere u kojoj su se spojile vizija, dizajn i napredne ideje. Intiman ambijent. Profinjeni razgovori. Trenuci u kojima su se ideje neprimjetno kretale između ambicije i inspiracije. Svaki detalj odražavao je ono što definira našu zajednicu - hrabro razmišljanje, bezvremenski stil i hrabrost stvaranja onoga što dolazi. Jer budućnost se ne stvara samo u uredima za sastanke. Ponekad se rađa u atmosferi noći odjevene u crno.

Sljedeće poglavlje već čeka - negdje između inovacije i elegancije.

