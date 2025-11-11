Odgođena izložba 'Srpkinja' u Vukovaru: BBB-ovci objavili fotografije četnika

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najavio je u ponedjeljak da će se danas objaviti odluka o održavanju izložbe "Srpkinja, heroina Velikog rata" u Vukovaru. Također, dodao je da se nema potrebu ispričati zbog izložbe Dejana Medakovića u Zagrebu.

Najavio je da će odluku o održavanju izložbe "Srpkinja" u Vukovaru u utorak objaviti Zajedničko vijeće općina te dodao da je između Grada Vukovara i ZVO-a sve komunicirano i da je sada stvar tehničkog trenutka kada će biti obznanjeno.

Predsjednik Zajedničkog vijeća općina Dejan Drakulić objavio je danas da se izložba fotografija ipak odgađa, javlja Večernji list.

Bad Blue Boysi iz Vukovara su po gradu postavili fotografije četnika iz vremena pada grada, kao i transparente "Ko o čemu - Srbi o herojima" i "Vlada RH ili RSK!?".

Dugi razgovori oko izložbe

Pupovac je jučer rekao je da su oko izložbe u Vukovaru vodili duge razgovore i da je to što je objavljeno rezultat toga i zrelosti koje institucije i srpska zajednica imaju, "nastojeći da ne povrijedimo nikoga i da se s druge strane prestane zastrašivati i pripisivati Srbima i njihovim predstavnicima ono što oni nisu".

"Naša tradicija je važan dio našeg identiteta i želimo da to bude priznato kao naše pravo", naglasio je te dodao kako se nada da se neće ponoviti scene poput nedavnih u Splitu i Zagrebu, ali i da se slično dogodilo u Rijeci i drugim sredinama "što prolazi ispod radara".

Pupovac je ocijenio da se "stvara nacionalistička kampanja koja je u velikoj mjeri antisrpska i koristi se, nažalost, stradanje građana Vukovara da bi se politički poentiralo i stvorila atmosfera u kojoj će različiti politički akteri imati neku vrstu političke koristi".

Na novinarsku tvrdnju da su na izložbu Dejana Medakovića došle kritike i od ljevice, Pupovac je rekao da oni to kritiziraju jer je Medaković u dobrom dijelu svog života bio nacionalist.

"To ne znači da mi dijelimo njegove nacionalističke stavove. Nama je nacionalizam stran. Izložbom smo dali hommage obitelji Medaković, a važna komponenta je njegova kolekcija slika srpskih slikara koji ovaj grad može vidjeti jer imaju svoju vrijednost", rekao je Pupovac.

Ne znamo, dodao je, koja je njegova uloga bila kad je po srijedi Memorandum te upitao koliko nacionalista ima u ovoj zemlji, politici i ovoj kulturi. "Što ćemo sve njihove knjige slikare i umjetnička djela sada gledati zbog toga što su bili nacionalisti? Pa kako je ova država nastala nego iz nacionalističkog nastojanja", kazao je.

Na pitanje misli li da netko upravlja navijačima koji su se okupljali u Zagrebu i Splitu, odgovorio je da bi to trebali reći oni koji imaju višu moć nego on.

"Sasvim sigurno da postoje ljudi koji manipuliraju tim mladim ljudima. Ljudi koji jednako tako zloupotrebljavaju ratne strahote i održavaju atmosferu u kojoj ljudi ne mogu nikako do kraja živjeti, niti se na miru sjećati stradalih. Mi bismo se rado sjećali, ali tko bi to u ovoj atmosferi mogao napraviti", zaključio je.

