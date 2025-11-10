Pupovac otkrio kad će objaviti hoće li se održati izložba u Vukovaru, o Medakoviću kaže: 'Nemam se potrebu ispričati'

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je u ponedjeljak da će se sutra objaviti odluka o održavanju izložbe "Srpkinja" u Vukovaru te dodao da se nema potrebu ispričati zbog izložbe Dejana Medakovića u Zagrebu.

"Nemam se potrebu ispričati, ali imam potrebu voditi računa o tome kako možemo umanjiti štetu koja nastaje. Koja je nastala prije nego što je itko znao o kome je riječ. Nisu navijači u Splitu i Zagrebu došli zbog toga što ih je smetao memorandum, nego Kulturni centar i naši događaji", rekao je Pupovac u razgovoru za Dnevnik Nove TV.

Najavio je da će odluku o održavanju izložbe "Srpkinja" u Vukovaru sutra objaviti Zajedničko vijeće općina te dodao da je između Grada Vukovara i ZVO sve iskomunicirano i da je sada stvar tehničkog trenutka kada će biti obznanjeno.

'Nećemo izgubiti zrelost'

"Bez obzira na događaja, i što se pripadnike srpske zajednice utjeruje u strah različitim postupanjima i kampanjama, mi nećemo izgubiti zrelost, niti razum i napravit ćemo ono što je dobro za srpsku zajednicu i sredine u kojima živimo, kao i za cijelu Hrvatsku. Očekujemo i suprotno - da nema produbljivanja mržnji, prijetnji i zastrašivanja. Očekujmo da se naši programi odvijaju bez prisutnih snaga policije", naglasio je Pupovac.

Rekao je da su oko izložbe u Vukovaru vodili duge razgovore i da je to što će sutra biti objavljeno rezultat toga i zrelosti koje institucije i srpska zajednica imaju, "nastojeći da ne povrijedimo nikoga i da se s druge strane prestane zastrašivati i pripisivati Srbima i njihovim predstavnicima ono što oni nisu".

"Naša tradicija je važan dio našeg identiteta i želimo da to bude priznato kao naše pravo", naglasio je te dodao kako se nada da se neće ponoviti scene poput nedavnih u Splitu i Zagrebu, ali i da se slično dogodilo u Rijeci i drugim sredinama "što prolazi ispod radara".

'Ova država je nastala iz nacionalističkog nastojanja'

Pupovac je ocijenio da se "stvara nacionalistička kampanja koja je u velikoj mjeri antisrpska i koristi se, nažalost, stradanje građana Vukovara da bi se politički poentiralo i stvorila atmosfera u kojoj će različiti politički akteri imati neku vrstu političke koristi".

Na novinarsku tvrdnju da su na izložbu Dejana Medakovića došle kritike i od ljevice, Pupovac je rekao da oni to kritiziraju to jer je Medaković u dobrom dijelu svog života bio nacionalist.

"To ne znači da mi dijelimo njegove nacionalističke stavove. Nama je nacionalizam stran. Izložbom smo dali omaž obitelji Medaković, a važna komponenta je njegova kolekcija slika srpskih slikara koji ovaj grad može vidjeti jer imaju svoju vrijednost", rekao je Pupovac.

Ne znamo, dodao je, koja je njegova uloga bila kad je po srijedi Memorandum te upitao koliko nacionalista ima u ovoj zemlji, politici i ovoj kulturi. Što ćemo sve njihove knjige slikare i umjetnička djela sada gledati zbog toga što su bili nacionalisti? Pa kako je ova država nastala nego iz nacionalističkog nastojanja, kazao je.

Na pitanje misli li da netko upravlja navijačima koji su se okupljali u Zagrebu i Splitu, odgovorio je da bi to trebali reći oni koji imaju višu moć nego on.

"Sasvim sigurno da postoje ljudi koji manipuliraju tim mladim ljudima. Ljudi koji jednako tako zloupotrebljavaju ratne strahote i održavaju atmosferu u kojoj ljudi ne mogu nikako do kraja živjeti, niti se na miru sjećati stradalih. Mi bismo se rado sjećali, ali tko bi to u ovoj atmosferi mogao napraviti", zaključio je.

