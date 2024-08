Odbjegla sutkinja došla u Sarajevo 'braniti svoju čast': Skrivala se u Hrvatskoj

Nekadašnja sarajevska sutkinja Lejla Fazlagić Pašić, koja se osam godina skrivala u Hrvatskoj u bijegu od bosanskohercegovačkog pravosuđa, u ponedjeljak se ipak pojavila na Županijskom sudu u Sarajevu kako bi se tamo izjasnila o krivnji po optužnici koja je tereti za zloporabu službenog položaja i ovlasti.

Fazlagić Pašić je na na ročištu kazala kako se ne osjeća krivom.

"Vratila sam se kako bih obranila svoju čast", kazala i pri tom pokušala iznijeti tvrdnju kako joj je optužnica napakirana odnosno kako je rezultat sukoba što ih je imala s nekadašnjom glavnom tužiteljicom Sarajevske županije Dalidom Burzić, sadašnjom sutkinjom Suda BiH.

Nekadašnju sutkinju Općinskog suda u Sarajevu tužiteljstvo tereti da je od 2009. do 2016. godine bila pripadnicom organizirane kriminalne skupine nezakonito dopuštajući upisivanje vlasništva nad nekretninama umrlih na osobe koje nisu imale pravo nasljedstva.

Takve kuće i stanovi potom su prodavani, a članovi skupine dijelili su dobit. Procjena je da su pripadnici skupine koju je predvodio nekadašnji ministar unutarnjih poslova BiH Alija Delimustafić uz pomoć bivše sutkinje protuzakonito preknjižili nekretnine vrijedne između četiri i pet milijuna eura.

BiH je od Hrvatske bezuspješno tražila izručenje Fazlagić Pašić što je odobrio i Vrhovni sud no do toga nikada nije došlo, a za njom je na snazi bila međunarodna tjeralica. Bivša je sutkinja u studenom 2023, posredstvom odvjetnice ponudila nagodbu odnosno povratak u BiH kako bi se izjasnila o krivnji ukoliko međunarodna tjeralica bude ukinuta a njoj zajamčeno da ne ide u pritvor do okončanja postupka.

Tu je nagodbu pravosuđe BiH i prihvatilo pa se sada očekuje nastavak sudskog postupka po optužnici koja je razdvojena od Delimustafića i ostalih pripadnika kriminalne skupine.

Fazlagić Pašić je na ročištu u ponedjeljak zatražila da joj sud dopusti povremene odlaske u Hrvatsku dok traje postupak pravdajući to zdravstvenim stanjem svojeg djeteta koje tamo živi.

