Sudski vještak o pijanim vozačima: 'Obavezan odlazak u zatvor na 60 dana za one s preko 1,5 promila'

Alkohol na cestama sve je veći problem i opasnost. Vožnja pod utjecajem alkohola i droga težak su prekršaj, a novčane kazne ovise o razini alkohola u krvi. Kreću se od 90 do 2650 eura. Za sve one koji imaju više od jedan i pol promil, propisana je i kazna zatvora u trajanju do 60 dana.

Kazne su visoke, ali podaci pokazuju i da zapinje na sudovima. Zašto na cestama završava sve više recidivista? RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić o tome je razgovarala sa sudskim vještakom za promet Krunoslavom Ormužem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjećajući na slučaj iz Okučana gdje je pijani vozač (50) usmrtio dječaka (13) i pobjegao s mjesta nesreće, RTL-ova reporterka kazala je da počinitelju prijeti između tri i 15 godina zatvora.

Odgovara li situacija koja se dogodi na cestama kazni?

Ove kazne o kojima razgovaramo (od tri do 15 godina) su jako velike zatvorske kazne, no mislim da je veći problem u Zakonu o sigurnosti prometa koji definira kazne za prekršaje kao što su alkohol i nevezivanje pojasa. Mislim da tu treba poraditi da se kazne postrože. Konkretan slučaj, zakonodavac je prepoznao da vozači, koji nisu mladi vozači ili profesionalni, mogu voziti do količine alkohola od 0,5 promila, a preko toga postoje kazne koje ovise o koncentracijama alkohola. Za najveće koncentracije je zapriječena kazna 2650 eura ili 60 dana zatvora. Moj prijedlog bi bio da za ova velika pijanstva preko 1,5 promila, bude sigurno i obavezan odlazak u zatvor na 60 dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treba li postrožiti kazne?

Mislite li da bi takve stvari spriječile recidiviste?

Naravno da bi, barem dijelom. Teško je govoriti o recidivistima jer imate dio ljudi koji jednostavno ne reagiraju na uzbude, tipa zakone, kazne ili prijepore koji se mogu voditi o nesrećama. Međutim, opća populacija bi tada bila puno odgovornija. Danas nažalost imamo dobar dio ljudi koji možda nesvjesni svog stanja popiju i prouzroče prometnu nesreću.

Je li problem nedovoljna prevencija?

Bojim se da to ne bi polučilo previše uspjeha. Mislim da je nažalost naš narod ipak osjetljiviji na kazne. Sjećam se vremena kad je kazna za nenošenje kacige bila 50 kuna pa niste mogli nikoga vidjeti da nosi kacigu na motoru. Kada je ta kazna preko noći postala 700 kuna, više niste mogli vidjeti nikoga da ne nosi kacigu. Rekao bih da treba poraditi na kaznama da postanu oštre. Ne postoji alibi da pijete i da vozite.

Kazne su i dalje kad pogledate visoke, a neki ih se jednostavno ne boje?

Pitanje je koliko to ljudi prepoznaju. Mislim da bi mediji, kao što to radimo mi danas, informirati opću populaciju. Svi smo mi sudionici u prometu, Zakon o sigurnosti u prometu odnosi se na sve stanovnike RH i sve naše goste. Danas je to vjerojatno 5 milijuna ljudi. Oni moraju znati o opasnosti jer kazna nema sama za sebe nema smisla ako ne prouzroči nekakvu posljedicu.

Zašto naši vozači više vode brigu kada su vani, voze po Sloveniji, Austriji, Italiji. Tada se drže prometnih propisa?

Mislim da je to dijelom vezano i za naše opće stanje uma. Mislim da su kazne tamo vjerojatno ne puno više nego kod nas, ali su apsolutno sigurni da će ih tamo dobiti, morati platiti i snositi odgovornost. Čak i u bližoj okolici, koja nije zapadna, su kazne brutalne pa su naši ljudi oprezniji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa