Od jedrilica do restorana s Michelinovom zvjezdicom: Black Velvet Affair večeri by Game Changer

Proteklu godinu za Game Changer obilježili su rast, transformacija i novi iskoraci, ali i oni opušteni trenuci u kojima smo zastali i proslavili sve što smo postigli.

U kojoj god zemlji se nalazili - Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Italiji ili Ujedinjenoj Kraljevini - zabavni i društveni dio neizostavan je segment svake Game Changer konferencije. Znamo koliko je kvalitetan networking važan i zato posebnu pažnju posvećujemo stvaranju okruženja koje potiče povezivanje - kroz pažljivo osmišljene sponzorske cornere s atraktivnom ponudom hrane i pića, prezentacijama zanimljivih proizvoda i usluga, glazbene nastupe i opuštenu atmosferu.

Posebno smo ponosni na naše Black Velvet Affair gala večere koje prate konferencije i koje smo tijekom 2025. godine organizirali u Zagrebu, Ljubljani i Tivtu.

Foto: Net.hr

Black Velvet nikada nije bio tek niz večeri

U Tivtu, pod otvorenim nebom i uz dodir mora.

U Zagrebu, kroz urbanu eleganciju i profinjeni puls grada.

U Ljubljani, među mostovima i blagim večernjim svjetlom koje ostaje dugo nakon što noć padne.

Black Velvet nikada nije bio tek niz večeri. Bio je to niz pažljivo osmišljenih trenutaka, oblikovanih u gradovima koji su svakom događaju dali vlastiti ritam, karakter i tihu dubinu. Bilo je to iskustvo - suptilno, promišljeno i duboko doživljeno - trenutak u kojem su se ljudi, ideje i emocije povezali na način koji traje daleko izvan same večeri.

Foto: Net.hr

Black Velvet Yacht Affair – Tivat

Kao dio drugog izdanja prestižnog festivala Game Changer Montenegro 2025, održan je jedan od najiščekivanijih i najglamuroznijih događaja programa – ekskluzivni Black Velvet Yacht Affair, u suorganizaciji The Collection Magazinea i Game Changer platforme.

Na veličanstvenoj Riani, jedrilici dugoj 42 metra koja utjelovljuje duh tradicije, elegancije i modernog dizajna, okupilo se više od 150 pažljivo odabranih uzvanika iz svijeta tehnologije, korporativnog liderstva, kreativnih industrija i medija kako bi doživjeli jedinstvenu atmosferu u kojoj su se granice između poslovnog i lifestyle svijeta, formalnog i ležernog, potpuno izbrisale. Samo nekoliko metara od obale, uz tihi zvuk mora koje je zapljuskivalo trup jahte i Porto Montenegro koji je svjetlucao u pozadini, Black Velvet Yacht Affair postao je prostor smislenih razgovora – o umjetnoj inteligenciji, održivosti, ESG principima, kreativnoj ekonomiji i vrijednostima koje nas povezuju: istinskim odnosima, ljudskoj toplini i inspiraciji koja nas pokreće naprijed.

Foto: Net.hr

Black Velvet Yacht Affair pokazao je snagu Game Changer platforme u povezivanju različitih svjetova – tehnologije i umjetnosti, korporacija i kreativaca, investitora i vizionara. Bila je to večer koja je daleko nadmašila očekivanja – ne samo stilom, već i načinom na koji je redefinirala kako jedno poslovno okupljanje može izgledati.

Foto: Net.hr

Black Velvet Affair – NOEL, Zagreb

Dan uoči Game Changer konferencije 4.0 u Zagrebu, u gradu u kojem je sve počelo, u listopadu 2025. godine održana je još jedna večer u kojoj se tehnologija susrela s bezvremenskom elegancijom – tradicionalno, u all black tonovima. Game Changer zajednica okupila se na intimnoj večeri u omiljenom zagrebačkom restoranu Noel, nositelju Michelinove zvjezdice, slaveći kreativnost, povezanost i umjetnost naprednog razmišljanja.

Svaki razgovor, svaki pogled i svaki trenutak u ovoj glamuroznoj zagrebačkoj noći bili su podsjetnik da budućnost ne pripada samo idejama, već ljudima dovoljno hrabrima da ih žive – i žive lijepo.

Foto: Net.hr

Black Velvet Affair – Ljubljana

Ljubljana, grad mostova i skrivenih dvorišta, postala je u studenom 2025. godine pozornica za večer u kojoj se tehnologija pretvorila u nešto tamnije, glađe i profinjenije. U intimnoj atmosferi jednog od najikoničnijih gradskih fine-dining prostora, POP’S Aperitiva, Game Changer zajednica okupila se na elegantnoj večeri ispunjenoj kreativnošću, dubokim razgovorima i nesumnjivim šarmom grada koji misli i srcem i razumom.

Foto: Net.hr

Svaka razmijenjena ideja i svaki trenutak među ljudima podsjećali su da se inovacija ne samo stvara, nego i osjeća. Napredak je osjećaj, ritam, iskustvo.

Posebna zahvala, kao i uvijek, ide partnerima koji su prepoznali viziju ovih okupljanja i pridonijeli atmosferi izvrsnosti i svrhe – kako u Ljubljani, tako i u ostalim gradovima.

Foto: Net.hr

Bez njihove podrške, ovakve večeri ne bi bile jednako iskustvene i glamurozne za sve uzvanike.