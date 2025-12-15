Hrvatima ove srijede stiže novac na račune: Na popisu 146 tisuća ljudi

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) objavio je da u srijedu 17. prosinca počinje isplata doplatka za djecu za studeni 2025. godine.

Doplatak će dobiti 146.292 korisnika za ukupno 293.167 djece.

Kako se određuje svota doplatka?

Podsjetimo, proračunska osnovica za 2025. godinu iznosi 441,44 eura, a pravo na doplatak za djecu stječe korisnik pod uvjetom da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 140 % proračunske osnovice (618,02 eura).

Svota doplatka za djecu određuje se ovisno o visini ostvarenoga ukupnog dohotka u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno na sljedeći način:

ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 20 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 14 % proračunske osnovice, po djetetu (61,80 eura)

ako je ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznad 20 % do 40 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 12,5 % proračunske osnovice, po djetetu (55,18 eura)

ako je ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznad 40 % do 60 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 11 % proračunske osnovice, po djetetu (48,56 eura)

ako je ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznad 60 % do 100 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 9 % proračunske osnovice, po djetetu (39,73 eura)

ako je ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno iznad 100 % do 140 % proračunske osnovice, korisniku pripada doplatak za djecu u visini od 7 % proračunske osnovice, po djetetu (30,90 eura)

Svote doplatka određene prema cenzusnim grupama povećavaju se za 25% za dijete bez oba roditelja odnosno za 15 % za dijete bez jednog roditelja ili ako su oba ili jedan roditelj:

nepoznat

nepoznatog prebivališta

potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili

mu je oduzeta poslovna sposobnost ili je lišen prava na roditeljsku skrb ili je lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb

HZMO ističe da se informacije vezne uz doplatak za djecu mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 i na mrežnoj stranici www.mirovinsko.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Ekonomski stručnjak otkrio koji je problem s dječjim doplatkom