Obilaskom napuštenog podzemnog vojnog aerodroma u Željavi, svetom misom, odavanjem počasti poginulim braniteljima te svečanom akademijom u Korenici su u subotu obilježene 32 godine otkako je preletom Danijela Borovića Hrvatska dobila prvi MIG-21.

Izaslanik predsjednika Vlade i ministra obrane Željko Živanović rekao je na svečanoj akademiji da je MIG-21 bio san za sve koji su se borili protiv velikosrpske agresije, te podsjetio da je Borović noćni prelet izveo tijekom vrlo nepovoljnih okolnosti zbog čega mu je preostalo da se pouzda u letačko iskustvo ne bi li u Puli sletio na neosvijetljenu pistu.

Umirovljeni pukovnik Borović podsjetio je da su piloti hrvatske nacionalnosti bili praćeni dodatno nakon što je u Austriju preletio Rudolf Perišin i da je trebalo čekati pogodan trenutak kako bi se izvuklo iz tadašnje Jugoslavenske narodne armije, a tako osigurati i prvi hrvatski borbeni zrakoplov s obzirom da onaj s kojim je Perišin nije predan Hrvatskoj.

Nakon pomnih i tajnih priprema i čekanja prilika se ukazala 4. veljače 1992. godine, kada je Borović dobio noćnu smjenu.

'Niti sam se raskopčao, već su me vukli iz aviona'

Plan je bio da sleti u Puli u 17,20 sati, no nije ni poletio do 17,33 sati kada se već smračilo i naoblačilo. To je njegovo slijetanje na pulsku neosvijetljenu pistu dodatno zakompliciralo i Borović je već bio izgubio nadu te planirao iskočiti iz zrakoplova kojemu je ponestajalo goriva kada je uočio bljesak - signal s piste.

"Spuštao sam se, osjetio da nema propadanja i kotrljanje kotača. Nisam se niti raskopčao, već su me vukli iz aviona i čestitali“, prisjetio se umirovljeni pukovnik Borović.

Prelet je planirao sa suprugom Snježanom koja je bila s djetetom u njihovom domu u Bihaću. Opisala je svoj neizvjestan i opasan višednevni put preko neprijateljskog teritorija i s nepoznatim vozačima i suvozačima iz Bihaća, preko Posušja, Splita do Zagreba kada se susrela sa suprugom.

"Dobili smo dva sata fore da se izvučemo iz Bihaća i da nastavimo svojim putem - Danijel je krenuo na let, a Vanja i ja u nepoznato“, rekla je Borović.

Načelnik Općine Plitvička jezera Ante Kovač izrazio je želju prema Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu da se vrati na Željavu jednog od MIG-ova 21, nakon što budu rashodovani dolaskom Rafala.

Program su organizirali Općina Plitvička jezera i Udruga branitelja Domovinskog rata općine Plitvička jezera.

