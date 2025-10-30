Uspijete li, kad platite mjesečne troškove, uštedjeti i koliko?

Sutra, 31. listopada, obilježava se Svjetski dan štednje kao sjećanje na prvi međunarodni kongres štedioničara koji je održan na taj dan 1924.godine u Milanu.

Tada su se sastali predstavnici svih svjetskih štednih ustanova i pokušali su pronaći rješenje na krizu koju je uzrokovao Prvi svjetski rat.

Sudionici tog kongresa utvrdili su da je štednja čovječanstvu potrebna kako bi se razvijalo, te su ustanovili Svjetski dan štednje.

Odluku o Svjetskom danu štednje donijelo je 350 delegata koji su predstavljali 27 zemalja i oko 100 milijuna štediša.

