Novinari rešetali Butkovića o novom padu rampe na trajektu: 'Tu sustavno nešto nije dobro'

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković sudjelovao je u četvrtak na svečanom obilježavanju Dana Fakulteta prometnih znanosti u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zagrebu te održao pozdravni govor, a nakon govora predstavljeno je Izvješće dekana o radu Fakulteta prometnih znanosti te su dodijeljene godišnje nagrade i priznanja. Nakon događaja, Butković je za medije odgovorio na tekuća pitanja.

Butković je govorio o istrazi o padu rampe na trajektu Lastovo ljetos u kojem su tri osobe izgubile život. "Istraga još nije završena, još se neke bitne stvari rade u istrazi, poput ispitivanja svjedoka, tako da ću moći nešto više reći u onom trenutku kada budem imao konačno izvješće istrage", rekao je Butković.

Butković je komentirao i pad rampe na trajektu Supetar u srijedu. Mi smo dužni, kada god dođe do pomorske nezgode, provesti upravnu istragu, bio veći li manji incident. I kod ovog slučaja jučer, opet su inspektori na terenu. Činjenica je da taj pad rampe koji se jučer dogodio ukazuje na to da nešto sustavno nije dobro. Glavna istraga će pokazati postoje li u sustavu anomalije, nepravilnosti. Na pitanje naše novinarke je li moguće da ne postoji sustav upravljanja sigurnošću - odgovara da to nije moguće, ali samo kratko dodaje da će sve to pokazati istraga.

Rekao je da nije razgovarao s predsjednikom Uprave Jadrolinije Davidom Soptom o nacrtu Izvješća ni o detaljima istrage. Istaknuo je: "DORH provodi svoju istragu, a naša ne ispituje kaznenu, nego prekršajnu odgovornost". Na pitanja o smjeni Sopte kratko je odgovorio da će o tome razgovarati kada završi istraga.

Objasnio je i što se dogodilo u srijedu u Karlovcu kada je iz tračnica iskočio teretni vlak. Napomenuo je da vlak u vlasništvu privatne tvrtke, a čini se da je došlo do tehničkog kvara. Butković je poručio da je najvažnije da se normalizira promet, napomenuo je da se to ne događa tako često kada je riječ o vlakovima privatne tvrtke.

