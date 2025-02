Novi skandali oko 'Lastova': Odvjetnik obitelji najavio kaznene prijave

"Izvješće Agencije za istraživanje nesreća kao i Uprave za sigurnost Ministarstva mora, prometa i infrastrukture je po mom mišljenju napravljeno iznenađujuće profesionalno i stručno utemeljeno. Oba izvješća napravljena su po svim profesionalnim standardima", ocjena je to Damira Zeca, umirovljenog profesora u trajnom zvanju riječkog Pomorskog fakulteta i bivšeg predsjednika Jadrolinijina Nadzornog odbora koji je dao ostavku na tu dužnost.

Njega je Jutarnji list pitao za mišljenje o izvješću. To je potpuno suprotno onome što je u svom pravnom mišljenju ustvrdio umirovljeni prof. dr. sc Dragan Bolanča, koji je ustvrdio da nema nikakve prekršajne odgovornosti predsjednika Uprave Jadrolnije Damira Sopte već iz njegova mišljenja proizlazi da je isključivi krivac za nesreću "Lastova" 11. kolovoza prošle godine na Malom Lošinju zapovjednik i njegovi podređeni, a da sam postupak koji su proveli nadležni u Ministarstvu nestručan i nezakonit.

"Pomorstvo je jedna od rijetkih grana gdje postoji izričita odgovornost uprave za ono što se događa na brodu i posada može biti odgovorna samo ako je postupala suprotno uputama koje su jasne i izričite... Odgovornost Uprave ne postoji samo onda ako je ona napravila sve što je morala, a posada je postupala suprotno tim pisanim uputama koje moraju biti jasno uspostavljene", rekao je ovaj profesori.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić je za 24sata poručio da rješenje o osumnjičenim u istrazi koja je otvorena protiv zapovjednika "Lastova" i njemu dvojice podoređenih nije "zapisano u kamenu", odnosno da se može mijenjati ako bude novih relevantnih dokaza.

Na ovu njegovu tvrdnju referirao se dr. sc Šime Savić, zastupnik obitelji stradalih pomoraca, ali i na pravno mišljenje koje je dao prof. Bolanča.

"Državni odvjetnik ne treba posebnu kaznenu prijavu da bi protiv nekoga pokrenuo postupak jer on ima zakonsku mogućnost i ovlaštenje pokrenuti postupak i na temelju drugih saznanja. Što se tiče pravnog mišljenja, pretpostavljam da ga je 'Jadrolinija' dostavila tužiteljstvu. To nema nikakvu pravnu snagu i ne obvezuje nikoga u postupku. Obitelji oštećenih će podnijeti kaznenu prijavu protiv osoba. Kao njihov zastupnik smatram da treba u postupku ustanoviti tko je odgovoran da brod, koji ne ispunjava uvjete plovi, tko je odgovoran za to da pomorci koji nisu bili osposobljeni na siguran način plove? Treće, kako je moguće da takav brod plovi, a nema odgovarajuća sigurnosna upozorenja i upute", ističe zastupnik obitelji.

Nekoliko sugovornika iz akademske zajednice, koji su željeli ostati neimenovani, kažu da pravno mišljenje koje je za "Jadroliniju" izradio umirovljeni prof. Dragan Bolanča nije protuzakonito, ali je sa razine morala vrlo upitno, suzržavajući se da ne upotrijebe i neke gore riječi. Posebno kad je riječ o cijeni od 25.000 eura bez PDV-a koju je "Jadrolinija" platila za pravno mišljenje prof. Bolanči.

Umirovljeni prof. dr. sc. Pravnog fakulteta u Rijeci Petar Veić osvrnuo se na plaćanje mišljenja prof. Bolanči.

'Tekst otisnut u zlatotisku'

"Glede plaćene cijene je da na sedamnaest stranica teksta, koliki je obim mišljenja (sa proredom) ima, citiranje više od dvije trećine teksta normativnih izvora pa se čini da je ostatak teksta otisnut u zlatotisku ne bi toliko vrijedio", smatra prof. Veić.

Sada kada je i formalno pokrenuta istraga protiv zapovjednika "Lastova" Gorana Đolonge (36), prvog časnika palube Davora Zagorca (31) koji je i sam teško stradao u nesreći i još uvijek se oporavlja od ozljeda, te i vođe palube Predraga Vulića (49), oni odnosno njihovi odvjetnici kad prime rješenje imat će rok za žalbu na navedeno rješenje.

Za trojicu pomoraca koji su pod istragom ovo jer itekako važno jer ukoliko bi im sud dokazao krivnju prijeti im kazna i do 15 godina zatvora.

