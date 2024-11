Stiže nova epizoda 'Dosjea Jarak' o misterioznom nestanku Martine Horvat, kćeri vukovarskog heroja

Nova epizoda 'Dosjea Jarak' na platformu Voyo stiže 9. prosinca. U njoj Andrija Jarak i Dario Todorović donose priču o nestanku Martine Horvat, djevojke koja je sa svoje adrese misteriozno nestala prije skoro 15 godina. Kći vukovarskog heroja Pala Horvata i danas se traži, baš kao i njezin otac.

"Svaki nestanak je težak, svaki nestanak je bolan za obitelj. Mi donosimo priču o ženi i majci koja više od 30 godina traži posmrtne ostatke svog muža - vukovarskog heroja, a 15 godina traži svoju kćer koja je nestala u središtu Zagreba. U emisiji govore majka nestale djevojke i njezin sin, koji je cijeli život posvetio traženju oca i sestre", najavljuje Andrija Jarak novu epizodu true crime serijala.

Redatelj i suautor 'Dosjea Jarak', Dario Todorović, nastavlja: 'Priča o nestanku Martine Horvat bolna je, potresna i jako emotivna. Riječ je o mladoj, lijepoj djevojci koja je bila puna života i koja nije dopustila da je ogromne životne tragedije spriječe u tome da život živi punim plućima. Studirala je, šivala, radila, bavila se manekenstvom, sve da se uspije probiti nakon što ju je prognanički put od rodnog Vukovara preko Križevaca doveo do Zagreba. Sve upućuje na to da je brutalno ubijena, a njezino tijelo nikad nije pronađeno i teorije oko toga što se moglo dogoditi iznimno su jezive. U epizodi govore Martinina majka Ana i brat Boris i riječ je o stvarno emotivno snažnoj priči. Uz obitelj, govori i šef krim policije čiji je odjel radio na tom slučaju, kao i Martinine prijateljice. Jedna od njih je pitala pitanje koje stvarno stoji - kako uopće netko u današnje vrijeme može samo nestati?".

Slučaj Martine Horvat i danas je formalno otvoren jer se njezina sudbina još uvijek ne zna. "Bojim se da je slučaj otvoren samo na papiru, no nadam se da se varam. O posljednjim danima i satima života Martine Horvat znamo sve. Iz uvida u sudske spise iz kojih smo iščitali sve moguće policijske zapisnike, kronologiju telefonskih poziva, izjave svjedoka, mišljenja forenzičara - napravili smo prilično detaljni pregled toga gdje je Martina bila i što je radila posljednjeg dana kad je viđena živa", dodaje Todorović.

Obitelj Martine Horvat - njezini majka i brat, život su posvetili tome da je pronađu. "Jako smo se namučili kod pronalaska materijala vezanih za prvoosumnjičenog za Martinin nestanak. Kod jedne sugovornice osjetili smo da ju je i nakon toliko godina baš strah pričati o svemu jer misli da opasnost nije do kraja završila. Nekad je u Hrvatskoj postojao odjel koji se bavio takozvanim hladnim slučajevima, onima koji već dugo stoje neriješeni. Ne znam planira li se tako nešto opet pokrenuti, ali nestanak Martine Horvat jedan je od mnogo primjera koji pokazuju kako bi taj odjel imao posla. Istražujući baš ovaj slučaj, još jednom smo osvijestili kako vrijeme ne može izliječiti baš sve rane i da se na slučajeve koji se tiču rješavanje ljudskih sudbina ne može staviti rok trajanja", dodao je Todorović.

Sudbina obitelji Horvat teška je bila i prije nestanka njihove Martine. Njezin otac, vukovarski heroj Pal Horvat, do samog je kraja branio svoj grad, a njegovi ostaci do danas nisu pronađeni. "O Palu Horvatu znamo da je istinski vukovarski heroj, branitelj koji je do samoga kraja branio svoj grad. Čak je imao priliku spasiti i svoj život nakon što je spasio živote svojih suboraca i neke od njih izvukao iz grada pod obručem, ali vratio se u Vukovar koji je padao. Bila je to odluka koja je do kraja zacementirala njegov status istinskog heroja, ali i odluka koja je imala jako visoku cijenu. Ne samo za njega, već i njegovu obitelj koja do danas pati. Osobito je tužno sudbina odredila da će ionako slomljena obitelj tražiti ne samo supruga i oca, već i kćer i sestru", zaključuje Todorović.

Petnaest godina od nestanka Martine Horvat - 'Dosje Jarak' donosi snažnu, emotivnu priču o obitelji koja nikad nije odustala od potrage. Nova epizoda 'Dosjea Jarak' - od 9. prosinca na platformi Voyo.

